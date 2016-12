Egentligen är det inte så knepigt att avlyssna en mobiltelefon. Det hela är bara omgivet av en hel massa sekretess och tabun, så att vi tror att det är svårt. Det kan inte vara svårare än när jag gick fyraårig el-tele i gymnasiet och vi fick åka till Tumba telefonstation och avlyssna telefonsamtal på kopparnätet i övningssyfte.





Klicka för större bild.



En mobiloperatör måste kunna avlyssna telefonsamtal, om inte annat för att kunna undersöka klagomål och ta reda på om samtalskvaliteten är dålig. Alla samtal måste kopplas vi en central växel, som kallas för ”växel” även om den kanske utgörs av en serverfarm. Systemet måste kunna samla in uppgifter om A- och B-abonnent, samtalets längd mm, för att kunna sätta tariffer och slutligen för att kunna sammanställa en teleräkning. Dessutom samlar systemet säkerligen in information i statistiskt syfte, som antalet omsändningar, signalstyrkor, basstationens ID mm för att operatören ska kunna hitta trender, eventuellt inför en utbyggnad, etc.

Det är sannolikt också ett myndighetskrav att samtal ska kunna spelas in, exempelvis baserat på A- eller B-abonnent, för brottsutredningar.

Det kan verka otrevligt, men det är ingalunda komplicerat.

Anledningen till att jag skriver troligen och kanske är att det hela är så tabubelagt att Telia inte ville visa metoden när jag frågade (”av hänsyn till kunderna”, sade presstalesmannen). Man kan fråga sig varför? Det är inte på något sätt brottsligt eller skamligt för Telia att utföra sitt underhållsarbete och att lämna ut data när myndigheterna så kräver. Men det är på något sätt väldigt hysch-hysch att tala om det.

Så systemet borde redan finnas i drift och jag förutsätter att det används varje dag. Frågan är bara vem som kan utnyttja det. Man får anta att avlyssning rent praktiskt går till så att man lämnar växeln en spårningspost med uppgifter att filtrera efter och en katalog där ljudfilerna ska hamna, tillsammans med uppgifter om tid och datum och övriga filterkriterier.

Den svåra frågan är vem som får möjlighet att lämna spårningsposter och därefter kan hämta ut resultatet. I princip borde man bara kunna göra det inne på operatörens intranät, men vi vet ju hur det är med bakdörrar idag. Det är alltså inte alls osannolikt att någon i ett tredje land kan lämna in spårningsposter och hämta ut resultatdata.

Hur får man tillgång till en operatörs avlyssningsdata? Det är säkerligen bara en fråga om kontakter, social ingenjörskonst, eller helt enkelt, pengar.