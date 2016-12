Fakta

Läs boken ”Den okända lagen” av Isaac Asimov. Bortsett från att den är Asimov-vacker och tekno-filosofisk på sina ställen, rör sig handlingen främst runt två robotar, R Giskard och R Daneel, som resonerar kring tillämpningen av robotikens tre lagar. De försöker finna de lagar som styr människornas beteende men lyckas inte. Människan är och förblir ett mysterium för deras logiska positronbanor. Deras resonemang leder till sist fram till förståelsen att det måste finnas en okänd fjärde lag som är starkare än de tre tidigare, nämligen att om en robot får välja mellan en människas väl och mänsklighetens väl, går mänskligheten före. Eller som Gene Roddenberry skulle ha sagt: ”The need of the many outweighs the need of one.”