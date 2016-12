Kontaktar närmaste satellit

Tdrs hanterar klientsatelliter både med banhöjder under 2 000 kilometer och sådana på högre höjder. När en klientsatellit rör sig runt i sin bana tar den kontakt med den tdrs-satellit som är närmast till hands, som i sin tur skickar ned data till markstationen belägen vid Las Cruces i delstaten New Mexico, mera känt som White Sands Complex, eller den i Guam (The Guam Remote Terminal). Därifrån förs data vidare till satellitägaren via andra lämpliga markbundna nätverk.

På marken finns också ett antal spårningsstationer kallade bilateration ranging transponder system, brts, som håller mera exakt ordning på var tdrs-satelliterna finns. Det finns fyra brts-stationer; i USA, Samoa, Ascension och i Australien.

Mottagarstationen vid White Sands i New Mexico tar emot signalerna från två tredjedelar av tdrs-satelliterna.

Sydpolsstationen South Pole Tracking Relay-2 används numera för kontakt med tdrs och andra satelliter för att ordna 50 mbps-datalänk till Amundsen-Scott-basen. Bild: USAP