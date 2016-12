Namn: Neon Densitet: 0,9 kilo per kubikmeter Smältpunkt: -248 grader Celsius Kokpunkt: -246 grader Celsius

Neon är den minst reaktiva ädelgasen. Den bildar inga föreningar med något annat ämne och har inte särskilt stor användning i industrin, bortsett från ett enda ställe: som lys- och tändgas i neonrör i reklamskyltar.

Exciterad neon glöder rödorange, är lätt att tända, och utgör det trevligt röda i gammaldags neonskyltar. Gasen används därför även som tändgas i kvicksilverlampor och -rör (så kallad blågas). När kvicksilvret tänts, behövs neonet inte längre och dess ljus syns inte heller i kvicksilvrets starkare ljus.



Kyler bättre än helium

Neon kan användas som kylmedium och är effektivare än helium. Till skillnad från helium kan neon utvinnas ur atmosfären.

När nu neonreklamen är på väg bort, till förmån för lysdioder, återfinns neon främst i glimlampor och i helium-neon-lasrar, där det är neonet som lyser rött, medan heliumgasen används som energibärare för att krocka upp neonatomerna i högre energitillstånd.



HeNe-laser. Bild: John Wiley & Sons

