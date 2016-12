Google Chrome OS Googles försök att ge sig in på pc-marknaden med Chromebook-enheter och nu också stationära små Chromebox-enheter har varit en nischad framgång, men dock en framgång, under de senaste åren, då datorförsäljningen stagnerat. Produkterna har mestadels prickat in det lågprissegment där tidigare netbook-enheter och på senare tid surfplattor har dominerat.

Den som vill göra mer än så kan stöta på problem. Det finns möjlighet att synka Exchange-kalender till e-postprogrammet, köra Lync via chattklienten Pidgin och hitta ett och annat användbart program via app-butiken, men många viktiga program för företag, till exempel ekonomisystem, säljstöd och specifika resurskrävande program, får man klara sig utan, eller fjärransluta till virtuellt skrivbord. Själva enkelheten och besparingen med en Ubuntu-dator går då förlorad. Du behöver fortfarande Windows-licenser och hårdvara (lokalt eller på distans) för din virtuella miljö, och måste ägna dyrbar arbetstid till att även underhålla den.

Molnmigrering , infrastruktur, lagringskluster och brandväggar i all ära, i slutändan handlar it på företaget om att sätta den i händerna på de anställda, kanske hundratals eller tusentals personer med mycket blandad erfarenhet och teknikmognad. De behöver alla rätt verktyg för att få verksamheten att gå runt, få företaget att tjäna pengar och i förlängningen betala din lön.

Chrome OS har ett Windows 7-liknande skrivbord med startmeny och aktivitetsfält nertill som gör upplevelsen bekant för de flesta användare. Ikonerna leder dock bara till webbadresser i Chrome.

Chrome OS är den kommersiella applikationen av Chromium OS, ett öppen källkod-projekt som i sin tur bygger på Linuxbaserade systemet i form av stationära Chromebox-modeller handlar det om lågpresterande datorer med fokus på lågt pris och låg strömförbrukning. Det går tyvärr också igen i sådant som skärm- och byggkvalitet.

Förhoppningsvis kan det bli ett bättre datorutbud i framtiden, men i dagsläget handlar det om plastiga slit och släng-datorer – enda trösten är att det är till slit och släng-pris.

Just slit och släng verkar också vara filosofin bakom Chrome OS, ingenting du gör på datorn är knutet till hårdvaran. En Chromebook har bara minimal lokal lagring som bara används för operativsystemet, temporära filer och ett fåtal inställningar. Systemet använder i stället Google-konton för användarinloggning och Google Drive för fillagring.



En webbläsare i en låda

Chrome OS har inte program i traditionell bemärkelse. Det är, i grund och botten, en webbläsare i en låda, och alla ”appar” är länkar till webbaserade molntjänster, för det mesta samma som du kan nå från vilken dator som helst.

Det här innebär tyvärr att det kan bli problem med att få tillgång till skrivaren i nätverket. Google tillhandahåller molnskrivarservern Cloud Print som en lösning på det, men den är inte helt kompatibel med alla utskriftslösningar.

Än mer problematiskt är det att komma åt filservern i nätverket. Enda möjligheterna är att ge filservern ett webbgränssnitt eller ftp-åtkomst, eller att köra med fjärrskrivbord till en Windows-klient. Det finns flera bra webbaserade rdp-tjänster som Chrome OS kan utnyttja för det sistnämnda.

Den extrema enkelheten gör att hårdvarusupporten på ett företag kan bli minimal för it-avdelningen. Då inga data förutom användarnamnet är lagrat på datorn finns det inget behov av säkerhetskopiering och endast minimal risk för att känsliga data kommer på villovägar. Kommer en dator bort eller går sönder är det bara att plocka fram en ny, och användaren kan logga in med sitt konto och jobba vidare direkt.

Det företag som redan kör Google Apps for Work för e-posten har här en stor fördel. I den sviten får man tillgång till import av användarkonton från Active Directory, hantering av säkerhetspolicyer och möjlighet att konfigurera och ”rulla ut” app-genvägar och inställningar till användarna.



Man får inte ha krav

Att köra Chrome OS förutsätter att användarna inte har några större krav på sin dator. Behöver de bara e-post och en webbläsare i jobbet fungerar det kanske, men även för det är de tillgängliga datorerna ett problem. Svag prestanda, mediokra tangentbord och dassiga skärmar gör det till en rätt så trist upplevelse. Särskilt våra försök med många aktiviteter samtidigt frustrerar.

Det finns funktionsrika webbaserade Office-lösningar, men även de mest kompetenta, som Microsoft Office Online, är sega och begränsade upplevelser jämfört med ett riktigt Office installerat på den billigaste Windows- eller Linuxdatorn.

För vissa användare på vissa arbetsplatser kan en Chrome-dator vara ett tänkbart alternativ. Men man kan knappast utrusta ett helt företag med det. Så i slutänden sitter man då fast med en Chrome-miljö och en annan, dugligare miljö och måste drifta båda parallellt. Och då är det inte dyrare att i stället köpa enkla datorer med den där dugligare os-typen till alla anställda och få en helt homogen it-miljö.

Microsoft Windows 8.1

Windows har dominerat på företagen i decennier, men har under senaste åren fått kämpa för marknadsandelarna tack vare hård konkurrens från flera håll. Både konsumenter och företag har gett Windows 8, och även den något mer traditionellt utformade 8.1, ett kallt mottagande, och många har klängt kvar vid sina Windows 7-datorer i stället för att uppgradera.

Windows 8 och 8.1 kan se främmande ut för den som är van vid Windows 7, med sin speciella startskärm och sidopaneler. Det går dock att ställa in så man slipper det mesta av konstigheterna.

Men Microsoft fasar nu ut Windows 7 helt, och har slutat tillhandahålla licenser på konsumentsidan. Windows 7 Professional förmodas gå samma öde till mötes nästa år, troligen lagom till lansering av Windows 10.

Här har vi valt att testa Windows 8.1, eftersom det är det senaste systemet och vad Microsoft helst vill säja.

Funktionsmässigt sett är det ingen större skillnad mot förra generationen, men det delvis radikalt annorlunda gränssnittet kan bli en källa till frustration för de anställda och ökat supportslit för it-avdelningen. Det är dock troligen inte värre än om de anställda jobbat i Windows och ska gå över till OS X, Chrome OS eller en Linux-dator – räkna alltid med att en omställning innebär extra supportbörda och utbildning.



Har härskat länge

Microsoft får mycket gratis tack vare sin mångåriga marknadsdominans och det faktum att Apple valt att inte licensiera ut OS X. Utbudet och variationen av Windows-datorer är enormt, från smidiga surfplattor med dockbart tangentbord och billiga bärbara till exklusiva ultrabook-enheter, stryktåliga industridatorer och extremt kraftfulla arbetsstationer – de stora leverantörerna har hela den bredden i sortimentet och pålitlig leverans och support till företag. Det är givetvis mestadels positivt, men mångfalden innebär också att kraven på inköparens tekniska kompetens är hög. Det är lättare att göra ett dåligt köp, och it-avdelningen måste ägna tid åt att vara med i processen och agera kvalitetskontroll.



Det som behövs finns

Precis som för Mac OS är funktionaliteten för användaren ingenting du behöver oroa dig för. Det är endast i extrema undantagsfall som funktioner och program som en anställd behöver inte finns i Windows-miljö.

En handfull äldre och ouppdaterade program kan ha problem med att köras i nyare Windows-versioner, men du har möjlighet att köra program i kompatibilitetsläge. Det bör dock undvikas annat än i undantagsfall, eftersom det är bökigt att konfigurera.

Tack vare Windows flexibilitet, breda hårdvarustöd och stora anpassningsbarhet är det också ett komplext system att underhålla, vilket kan kräva både tid och kompetens av it-avdelningen. Ju fler möjligheter till egna anpassningar och lokala lösningar, desto mer kan gå fel i händerna på en klåfingrig slutanvändare. Därför är strikt policy för vad de får göra med sina datorer viktig på många arbetsplatser, liksom verktyg för att efterleva denna. Lika viktigt är också säkerhetskopiering och lagring av dokument på central server, samt bra verktyg för underhåll och systemåterställning.

I Windows-miljö innebär det oundvikligen en eller flera systembilder och ett bra utrullningsverktyg. Microsoft tillhandahåller det i kraftfulla Microsoft System Center som är ämnat för lite större organisationer, samt i molntjänsten Windows Intune för lite mindre företag med upp till 500 klienter. Det minskar arbetsbördan enormt både när man ska koppla in nyinköpta datorer och vid underhåll av befintliga.

Men även om det här sparar tid bör du räkna med att du behöver du lägga ner en del möda på att konstant hålla dina referensdatorer och systembilder färska. Microsoft jobbar intensivt och konstant med patchar och systemuppdateringar på ett sätt som till exempel inte OS X gör, eftersom OS X har lyxen att bara behöva fungera med begränsad hårdvara och hårt kontrollerad mjukvara.



TechWorlds slutsats

Apple har fram tills nu legat efter som jobbdator annat än för några enstaka affärsområden där de traditionellt haft ett starkt grepp. På senare tid har man dock breddat sig – Mac har gått från elitprodukt till folkdator och via bring your own device-fenomenet har den letat sig in på fler och fler företag.

Det är därför positivt att kunna konstatera att OS X också är redo för det, och att Mac bör fungera på de flesta arbetsplatser. Det krävs lite ny kompetens för en it-avdelning som vill öppna upp för OS X, och kanske också en investering i ett bra utrullningsverktyg, om man har allt för många datorer att hantera.

Det är ett enkelt och lättöverskådligt system med allt en slutanvändare kan tänkas behöva. Datorerna som det sitter i är genomgående av utmärkt kvalitet och den relativt höga hårdvarukostnaden kompenseras av relativt låg servicebehov och lång livslängd.

Windows är fortfarande branschstandard, och fortsätter att vara ett starkt kort med utmärkt funktionalitet för användarna, svårslagbar anpassnings-barhet och mångfald i hårdvaruutbud. Men frågan är om det är för mycket av det goda, och om inte enkelheten i ett mer strikt system som OS X gör både it-avdelningens och många användares vardag lite lättare.

De mindre utmanarna får svårt att slå sig in, framför allt på grund av det bristande programstödet, och att kompensera för det innebär för det mesta att köra fjärrskrivbord till en Windowsmiljö, vilket innebär extra kostnader och arbetstimmar för it-avdelningen. Här har en bra Linux-distribution som Ubuntu trots allt en plats för de som vill hålla liv i befintlig hårdvara med utdaterade system, tack vare inbyggda grundläggande kontorsverktyg och lätt handhavande.

Chrome OS har en bra bit kvar till att inte ses som en ytterst begränsad och begränsande miljö att jobba i. Kanske kan Chromebook-enheter med bättre komponenter, fler funktioner, högre byggkvalitet och snäppet vassare webbtjänster ändra på det i framtiden, men än så länge är det en nischprodukt.

Telefoner och plattor i all ära, men de flesta behöver trots allt en riktigt dator på jobbet, konstaterar Mattias Inghe.​



Så gjorde vi testet Operativsystemen testades på tre nya notebook-datorer med vartdera systemet förinstallerat, undan taget Ubuntu som installerades på en separat Windows-notebook. På datorerna testade vi att konfigurera en standarduppsättning funktioner och program, däribland Office-paket, inloggning mot Active Directory, vpn-tunnel, nätverksskrivare och uppmappning av filserver. Utvärderingen av funktionalitet, kompatibilitet, hårdvaruutbud och prisvärde är en kombination av efterforskning hos återförsäljare, officiell information från Microsoft, Apple, Canonical och Google, samt intervjuer med it-avdelningar och konsulter

Vad kostar det? Det är inte helt lätt att jämföra priser på operativsystemen nu för tiden, eftersom licensmodeller och leveranssätt varierar enormt. För att ge en ungefärlig prisbild har vi här utgått från datorer som vi rekommenderar att ett företag skulle köpa in för att sätta i händerna på en ”normalanvändare”, en 13 till 15 tums bärbar med goda men inte extrema prestanda som räcker i minst tre år. På den datorn kan man göra det dagliga jobbet, multi-taska obehindrat och vid behov delta i videosamtal. Windows säljs med oem-licens vid köp av datorer eller separat från cirka 1 800 kronor för enskild licens. En bra notebook för kontorsbruk, med 15 tums skärm, Intel Core i5-processor 4–8 gigabyte minne, 500 gigabyte hårddisk eller 128 gigabyte ssd kostar cirka 6 500 kronor. Ubuntu Desktop Edition är öppen källkod och gratis, men ett företag behöver troligen även Canonicals support och admin-tjänst som kostar cirka 800 kronor per klient och år. Det går att specialbeställa datorer utan Windows direkt från flera leverantörer. Samma dator som i Windows-exemplet går då på cirka tusen kronor mindre, alltså runt 5 500 kronor styck. OS X säljs endast vid köp av Apple-datorer. En bra notebook för kontorsbruk är 13 tums-basmodellen av Macbook Air som blir din för cirka 7 500 kronor. Det finns även billigare 11-tummare med fullgod prestanda, men det är ett format vi tror många slutanvändare kan ha problem med. Chrome OS säljs endast vid köp av Chrome-datorer. I dagsläget finns inga sådana som är likvärdiga exemplen ovan, utan endast budgetdatorer med begränsad funktionalitet och prestanda för cirka 3 000 kronor. För grundläggande central hantering av datorer och konton behöver företaget Google Apps for Work-abonnemang. Det kostar från cirka 370 kronor per användare och år. Precis som vanligt i TechWorld är samtliga prisexempel

exklusive moms.

Notebook? Netbook? laptop: Större bärbar dator, 15 tum eller större skärm, vikt på över 2 kg. Ofta med dvd och tangentbord med sifferknappar på sidan.

netbook: Mycket liten och billig bärbar dator, 10–11 tum, med 32 bitars Windows och Atom-processor eller motsvarande. Numera nästan utdöd datortyp, ersatt av Chrome­book och Windows-surfplattor i samma prisklass.

notebook: Lättare bärbar dator, maximalt cirka två kilo, med 13 till 15 tumsskärm. Normalstort tangentbord.

ultrabook: Mycket lätt och tunn bärbar dator, 11–13 tum, med Apples Macbook Air som förebild. Intel har en specifikation för vad som får kallas för ultrabook.

