Den moderna människan förlitar sig på ett antal radiobaserade system för navigering, kommunikation och transport. Många skulle inte ens fundera eller reagera om tjänsten skulle störas eller förses med falsk information. De flesta skulle inte ens förstå att en störning kan påverka dem. De har aldrig upplevt en störsändare.

Tyvärr blir störningar mot mobiltelefoni, myndigheter och olika typer av trådlösa nät allt vanligare. Alltså: sabotage i vårt välordnade Sverige.



För att få absolut klarhet om läget i landet talar vi med projektledare Fredrik Eklöf på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Linköping.

– FOI stöttar Försvarsmakten och andra delar av samhället som arbetar med säkerhetsforskning. FOI arbetar väldigt brett. Vi har både teknik- och samhällsforskning, allt från kemisk-biologiska stridsmedel och kärnvapen till grafiska gränssnitt och studier av Ryssland och Asien, berättar han.

– Just här i Linköping forskar vi kring kommunikation, radar och lasersystem. Min avdelning heter Robust kommunikation och arbetar med Försvarsmaktens användning av gps och navigeringssystem. Vi hjälper också MSB med att värdera hotbilden och finna skyddsmetoder.



Upptäcka och logga

Att försöka hitta, logga och analysera gps-störningar är kostsamt och tidsödande om det ska utföras av en specialist. Därför har FOI tagit fram en billig, datorbaserad loggutrustning som kan sättas upp på en utsatt plats och logga och rapportera automatiskt. Det är ett plåtskåp utrustat med en liten pc som utför loggningen, som drivs av ett kraftaggregat (Kr).

Mottagningen utförs med en mjukvarudefinierad radio (SDR) och som jämförelse har man dessutom en vanlig gps-mottagare (GPS-M). De båda är anslutna till antennfilter (Ant) och antennkontakterna längst ned.

Datorn är ansluten till en trådlös router (där man bara använder utp-anslutningen), som går till en 3g-dongel (3G) genom vilken rapporteringen sker.

Utrustningen har utvärderats i samverkan med Swedavia och visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att hitta störningar på gps. Mätningen kan flyta på kontinuerligt och logga incidenter utan att någon människa behöver närvara. Incidenterna skickas över till uppdragsgivaren för analys och klassificering.

De incidenter som FOI har hittat hittills har varit fordon med mobil störsändare, som kört förbi mätplatsen.

Spektrum för en typisk stör­situation. Gps-signalen för L1-bärvågen ligger 20 decibel under det termiska bruset i mottagaren och kan bara upptäckas genom medelvärdesbildning. När en störsignal som är 50 decibel starkare än nyttosignalen presenteras kan mottagaren naturligtvis inte höra satelliten utan blir förvirrad.

Den här störsignalen har en pulsrepetitionsfrekvens på 100 kilohertz och en pulsbredd på en mikrosekund. Men det är just detta som spårnings-utrustningen använder sig av. Plötsligt minskar signal/brusförhållandet i mottagaren drastiskt! Så starka signaler kan normalt inte förekomma vid 1,575 gigahertz, så det måste röra sig om en störning. Tänd alla lysdioderna och tjut!

För att du ska förstå hur svaga signaler det rör sig om har nedre gränsen för wi-fi lagts in. Vid signalnivåer under -100 decibelmilliwatt börjar det bli meningslöst att försöka ansluta till en wi-fi-nod, och under -110 decibelmilliwatt slutar gsm att fungera.

Två störningsdetektorer som indikerar en mycket stark störsändare i närheten. Den här typen går att ha i bröstfickan, och de både tjuter och vibrerar när de upptäcker störning. Alla som är beroende av gps borde ha en.

En rätt ny produkt, en pejl för gps-störsändare, en handhållen enhet som man går runt med och söker efter sändare. Här har den fått upp vittringen av en störsändare på FOI:s labb. Den kostar sina modiga 20 000 kronor.