En av Trafikverkets mätstationer.

En typisk vägväderstation är utrustad med regn- och snömätare, vindstyrke- och vindriktningsmätare och mätare för temperatur och luftfuktighet. Viss specialutrustning för vägbruk finns också, som instrument som kan se snö och is på vägen. Dessutom finns vägkameror som används för att betrakta trafikläget.



Karta från Trafikverkets webbplats.

Även detta resulterar i en karta över väderläget, som du kan titta hos Trafikverket. Där visas även fakta som är specifik för vägsäkerheten, som information om vägarbeten, trafikolyckor och andra trafikstörningar.



Acars – livsviktigt i luften

Det är bland annat för att det är så svårt att få väderdata på hög höjd som man skapat Acars, Aircraft communications addressing and reporting system. Flygplanen som far omkring i lufthavet passerar alla luftlager som är av intresse för meteorologin, så flygbolagen har utrustat sina plan med meteorologiska instrument som rapporterar vädret som de passerar tillbaka till marken. Trafikflygplan skickar ned väderrapporter automatiskt, om bland annat temperatur, vindriktning, molntäcke och höjd.

Titta på Delta Airlines rapportkarta på deras webbplats. Klicka på ett flygplan och du får dess Acars-status. Just planet på bilden ovan ska från Salt Lake City till Boston och flyger därför nästan rakt österut (85 grader) på drygt 35 000 fots höjd i mach 0,78, svagt stigande med 16 fot per minut. Starta gärna samma karta i Google Earth och se flighterna globalt.

Acars skapades ursprungligen för att lämna exakta uppgifter om huruvida flygplanet finns i gaten, har rullat ut, eller befinner sig i luften (de uppgifterna kallas oooi – akronym för ”out of the gate, off the ground, on the ground and into the gate”), men fortsätter också med att lämna en ständig ström av tekniska data kring flygplanets hälsa, som bränsleförbrukning, höjd, position, och som sagt vädret.

Acars kan rädda liv, i och med att man vet var flygplanet finns hela tiden. Systemet rapporterar normalt till ett nät av markstationer, men över haven där det inte ens finns sekundärradartäckning, rapporterar det via Inmarsat-satellit.



Så här kan väderrapporter från trafikflygplan se ut efter ett par timmars insamling.

På Malaysia Airlines flygning MH370 valde man att stänga av Acars och låta bli att svara flygtrafikkontrollen när man gjorde konstiga höjdmanövrer. Planet försvann någonstans över Indiska oceanen. Men vad piloten inte kunde stänga av var själva satellittransceivern, sdu – satellite data unit, som satt ovanpå planet, som skulle vidarebefordra Acars-meddelandena. Sdu kan inte självmant rapportera någon position, men den kan svara att ”jag finns”, alltså så kallad handskakning, och av det kan man få ungefärliga positionsdata med hjälp av pejling.

Sdu skickar själv en handskakning om något allvarligt händer ombord, som till exempel strömavbrott. Så skedde i fallet MH370, varför man antar att motorerna slutligen stannat av bränslebrist, men att en nödgenerator efter ett tag fälldes ut och började producera nödström, vilket gav upphov till en allra sista handskakning. Den här sista rapporten är också den som definierade sökområdet i Indiska oceanen.

MH370:s sekundärradartransponder (se vår tidigare artikel i ämnet) stängdes av manuellt medan planet var inom malaysisk radars täckningsområde och reserven slogs inte på. Den enda anledningen till att stänga av en radartransponder är om den fattat eld. Men då borde man slå på reserven. Det är därför man har reserver. Dessutom borde men meddela markkontrollen.



Flyg som försvinner spårlöst

Man kan tycka att det är märkligt att ett flygplan bara kan försvinna totalt, utan minsta spår. Hur är det möjligt för besättningen att manipulera flera säkerhetsfunktioner på detta sätt?

Luftfartsorganisationen IATA är inte nöjd. Företaget bakom den brittiska satellittjänsten Inmarsat har startat ett projekt för att hitta på en metod för global spårning av flygplan som avviker från kursen. Den har ännu inte fått något namn, men uppenbarligen ska position och röstkommunikation i cockpit strömmas i realtid via satellit till marken, tillsammans med Acars-data. Man avser att använda befintlig maskinvara, ett transpondersystem kallat ads-c, som majoriteten av alla trafikflygplan redan har. Inmarsat kommer att tillhandahålla den här spårningstjänsten gratis via sina satelliter. Läs mer på Inmarsats webbplats.

Se där, ytterligare ett tekniskt system som räddar världen.