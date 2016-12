Jättedraken stiger upp ur vattnet, en bild gjord med flera simuleringar. Vätskan runt huvudet är en simulering som får sin begränsningsyta från annat i scenen, som båtarna och drakarna. Nästa simulering ger skummet som flyter med vattnet. Den tredje ger vattendimman. (Klicka för större bild)



Så gör man vatten …

Vatten rör sig, flyter, sprutar och hoppar. Vatten simuleras ofta som partiklar, där varje partikel är en vattenmängd som är kontinuerlig, en klump. Man bryr sig i det här fallet inte om att vattnet består av molekyler.

Vatten modelleras enligt Navier-Stokes ekvationssystem, som beskriver hur ett flöde av vatten eller gas beter sig. Flödet beskrivs som ett vektorfält, alltså en hel hoper vektorer tillsammans, som både förändras och förflyttar sig åt något håll. Du kan se det som ett punktmoln av vatten i rörelse.

OpenVDB approximerar dessa ekvationer. De digitala konstnärerna har full kontroll över gravitation, viskositet och flöden, så de kan bestämma hur vattnet ska bära sig åt, om det ska vara trögflytande eller livligt.



Någon har animerat den här ”Croodarna”-figuren som hoppar upp ur vattnet, fast vattnet inte finns från början. Därefter animerar man vattnet som figuren knuffar till och gör ett punktmoln av det (den vänstra bilden). OpenVDB tar partikelmolnet och konverterar det till en volym och när det är i volymform kan man applicera verktyg som kan manipulera och skulptera ytan. Därefter kan man extrahera polygonytan (den högra bilden) och rendera den.

Som med det mesta inom datorgrafik visualiserar man bara ytan, inte det som är inuti. Ytan renderas med strålspårning (ray-tracing), en metod som beräknar hur ljusstrålar utbreds och reflekteras i scenen för att skapa fotorealistiska bilder. Att endast lagra ytan är det man kallar för sparse, gles lagring, nödvändigt för att reducera de extremt stora datamängder det annars skulle leda till.



I slutet av filmen ”Croodarna” kolliderar kontinentalplattorna kaotiskt, som en jättejordbävning. DWA:s verktyg kan beskära modellerna på olika sätt och ha sönder dem till flisor, som kan falla och studsa. Röken är en annan simulering, som tar bergsbitarna som indata till röken, för att veta hur den ska flöda. (Klicka för större bild)



… och så gör man moln





Filmen ”Mästerkatten” tilldrar sig delvis i en värld av moln, så man behövde skapa hela landskap av moln. Det kräver väldigt mycket data, vilket passar OpenVDB:s glesa format bra. Slottet i bilden har inget med molnsimulationen att göra – det har skapats separat av olika konstnärer, varefter man smäcker på moln runt omkring. (Klicka för större bild)



”Mästerkatten” krävde också moln som såg ut som ankor – de har stjärten hitåt på bilden. En digitalkonstnär har här skapat formen av ankan som en volym, varefter OpenVDB konverterat den till moln.



För att modellera moln börjar digitalkonstnären med att grovt formulera hur molnet ska se ut, i det här fallet ett antal olika sfärer som klumpats ihop. Av det vill man skapa ett densitetsmoln. Ytan beskrivs egentligen som densitetsbrus, som sedan belysas, genomlysas och renderas. (Klicka för större bild)



OpenVDB är universellt



Vilka filmer har OpenVDB använts till?

– Metoden har använts av flera olika filmbolag, när de skapat exempelvis ”Apornas planet: Uppgörelsen”, ”Captain America: The Return of the First Avenger”, ”Croodarna”, ”Draktränaren 2”, ”Guardians of the Galaxy”, ”Interstellar”, ”Mästerkatten”, ”The Hobbit”, ”X-Men: Days of Future Past” och många fler. Vi har inte varit delaktiga i alla, utan vet bara om det ryktesvägen, säger Mihai Aldén.

Vart är animeringstekniken på väg? Vilka fenomen är utmanande att simulera korrekt? Tyngdlöshet? Svarta hål?

– Vi drivs väldigt mycket av efterfrågan, av vilken typ av filmer man vill göra. Bestämmer de sig för att göra en film som utspelar sig i rymden eller i en öken måste vi utveckla ett verktyg för att modellera detta, om vi inte redan har gjort det.

– Och även om vi i dag kan göra vatten, har vi ingalunda fulländat det. Det finns mycket kvar att göra för att det ska bli helt realistiskt. Vi har för närvarande olika verktyg för att simulera olika scenarier, som vatten i ett glas eller vatten i ett hav. Ett stormigt hav simuleras annorlunda än ett stillsamt. De är alla olika typer av approximationer och de kan behöva samordnas. Men annars, vill du ha ett svart hål så fixar vi ett, avslutar Mihai Aldén.

Nu skulle jag kunna brista ut i mitt gamla, kära påstående att ”allt kul kommer inte från Kalifornien”, men det är bara delvis sant i det här fallet. Man får ändå vara tacksam för att idéerna som förtrollat hela världen sprang ur en svensk hjärna.

Bildrättigheter i denna artikel: Porträttfoto Mihai Aldén: Mihai Aldén. Infograf: Jörgen Städje/IDG. Övriga bilder: Dreamworks.