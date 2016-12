När man bygger en fysikalisk teori måste man ha en grund att stå på. En teori om allt, som passar alla. Det var så partikelfysikerna skapade sitt ”periodiska system”, den så kallade standardmodellen.



När Mendelejev konstruerade det periodiska systemet för grundämnena märkte han att det gick att förutsäga egenskaper för de grundämnen som fattades i systemet, de som ingen ännu hade sett. På samma sätt är det med standardmodellen, det fattas lite här och var – det finns hål att fylla.





Pang! Två protoner kolliderar (infälld simulation) mitt i Atlasdetektorn vid Cern med kraften av två myggor som kör ihop i ljusets hastighet. Förödelsen blir total. Splitter av myggorna kan detekteras genom flera ton järn. Observera att inga detektorelement är monterade i den här bilden. De stora rören är de åtta supraledande toroidmagneter som ska böja av partiklarna. Resten är chassit.



Ett av hålen har fyllts i med Higgsbosonen, eller Higgspartikeln som den också kallas. Det gällde bara att påvisa den, och det gjorde man den 4 juli 2012.



Standardmodellen är ingalunda komplett efter det datumet. Det finns åtskilliga luckor att fylla i, med åtskilliga hypotetiska partiklar och symmetrier, men den här artikeln kan beklagligtvis inte gå så djupt som en fullständig förklaring skulle kräva. Ej heller kan vi gå in på den allmänna teorin bakom kvarkar och andra subatomära partiklar.



Hur Higgspartikeln hittades vet Sara Strandberg, lektor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet, som jobbar med Atlas-experimentet vid LHC på Cern.



– Experimentet går ut på att man krockar protoner i frontalkollisioner i nästan ljusets hastighet 40 miljoner gånger i sekunden och ser vad som kommer ut ur kollisionerna, berättar hon.



– Protonerna kommer i buntar med miljardtals protoner i varje, de kan snarast liknas vid galaxer. Huvudsakligen far galaxerna tvärs igenom varandra, men ett tjugotal partiklar krockar varje gång och sprider massor av partikelsplitter. Om krocken blir tillräckligt bra, i bemärkelsen att protonerna inte bara slås sönder utan att det ur kollisionsenergin även skapas nya, högenergetiska, partiklar, uppstår en triggersituation. I så fall sparar man alla data kring krocken för vidare behandling, men i de allra flesta fall glömmer man allt.



Utdata från ”splitter”-sensorerna i Atlas filtreras i tre steg med allt hårdare kriterier, nivå 1, 2 och 3.



– Nivå 1, eller första-nivåstriggern, är en undersökning av energier som avsatts i Atlas energimätare, kalorimetern, och är energin för låg sparas inget. Nivå 3, eller händelsefiltret, ger trots noggrann silning en utmatningsfrekvens på 400 kollisioner per sekund, där alla data sparas på magnetband. Av dessa innehåller ungefär en utläsning per dag data om en Higgspartikel, säger Sara Strandberg.



Den innersta detektorn, pixeldetektorn, har 80 megapixel, bestående av backspända dioder som lämnar en spänningspuls varje gång de genomflyts av en laddad partikel. Alla dessa 80 megapixel kan inte matas ut hela tiden, utan de sparas i en fifo-kö som är 2,5 mikrosekunder lång. Systemet tar 2,5 mikrosekunder på sig att fatta ett beslut och om det blir tummen upp, matas de 80 miljoner pixlarna ut. Annars kastas de.





Pixeldetektorn är en hoprullad digitalkamera med 80 megapixel upplösning, där bildsensorn vänder inåt. Protonstrålarna möts i hålet i mitten och partiklarna sprutar ut genom detektorkorten, de små staplade kretskorten runt detektorns väggar. Alla ledarna bär ut bildinformationen. Bild: Cern



– Efter lagring och kalibrering av signalerna – vilket sker i en datafarm som kallas Tier 0 – skickas data ut till alla de 38 deltagande länderna för vidare bearbetning – via datafarmerna Tier 1 och Tier 2 – eftersom det kräver för mycket datakraft för att en enda organisation ska kunna klara det, säger Sara Strandberg.



Åter till standardmodellen. Redan 1964, långt innan man visste vilken massa Higgspartikeln har, nämligen 125 gigaelektronvolt, hade forskarna förutsagt partikelns andra egenskaper i och med standardmodellen. Man förutsade också att standardmodellen skulle kollapsa som idé om inte en partikel som Higgspartikeln existerade. Men innan man hade förstått Higgsmekanismen, alltså förklaringen till att vissa partiklar hade massa medan andra inte hade det, kunde man inte säga vad Higgspartikeln bestod av och hur den skulle sönderfalla, och därmed inte heller veta hur man skulle detektera den.



Higgspartikeln finns inte inuti protonen och bara ligger där och trivs, utan den skapas i kollisionsögonblicket. Ett sätt att få till en Higgspartikel är att krocka en kvark och en antikvark. I dagligt tal brukar man säga att vanliga protoner bara består av vanliga kvarkar, men i själva verket består de av detta och ett helt sammelsurium av kvark-antikvark-par som hela tiden skapas och förintas enligt Heisenbergs osäkerhetsrelation. Med en viss sannolikhet kan därför en kvark från en proton och en antikvark från en annan proton kollidera och skapa en Higgspartikel. Det vanligaste är dock att två gluoner, alltså den starka kärnkraftens budbärarpartikel och den som håller ihop protonen, krockar och skapar en Higgspartikel.



När en kvark och en antikvark möts annihileras de, omvandlas fullständigt till energi, och ur denna energi kan nya partiklar skapas med vissa givna sannolikheter, nämligen antipartiklar, elektroner, Higgspartiklar och så vidare. Higgspartikeln skapas alltså som ett resultat av kollisionen kvark-antikvark med en viss sannolikhet – men det är bara halva sanningen.



Hela världen är uppbyggd av kvantmekaniska fält. Higgsfältet finns överallt i universum. När man tillför energi till fältet genom att krocka två protoner med tillräcklig energi, exciteras fältet, och det uppkommer en krusning i det. Higgspartikeln är en excitation av fältet. Låter det knepigt tycker du?



Higgsfältet är inte ett sådant där blålysande kraftfält som de har i ”Star Trek”. Tänk på ett elektriskt fält, som existerar mellan två elektroder. Det gör ingenting, det bara finns där och representerar energi. För man in en elektron i fältet, samverkar den med fältet, får en bit av fältets energi, omvandlar energin till rörelse och accelereras mot den positiva elektroden. För man in en neutron i samma fält, samverkar den inte alls eftersom den är neutral, och får ingen energi alls av fältet. Neutronen fortsätter rakt fram.



Higgsfältet representerar viloenergi som finns överallt i universum, och en partikel som samverkar med fältet kan få en del av viloenergin och omvandla den till massa – eftersom energi och massa är samma sak. Andra partiklar, till exempel fotoner, samverkar inte med Higgsfältet, och erhåller inte massa, utan rusar iväg i ljusets hastighet.



Elektroner, som får sin massa från fältet, spelar en avgörande roll för att atomer och molekyler ska bildas och hålla ihop. Om Higgsfältet plötsligt försvann, skulle all materia kollapsa när masslösa elektroner gav sig iväg med ljusets hastighet, omöjliga att fångas in i atomer och molekyler. Inget vi känner till skulle finnas, än mindre vi själva.



En Higgspartikel kan sönderfalla till olika andra partiklar, med störst förkärlek (56 procent av gångerna) till två bottenkvarkar, men i sällsynta fall även till två fotoner, två gluoner (8,5 procents chans), två tau eller två Z-bosoner (3 procent) som i sin tur blir till exempelvis fyra myoner. Alla dessa kan Atlas mäta noggrant.



Det näst vanligaste sönderfallet (23 procent) är dock två W-bosoner, som i sin tur vardera sönderfaller till exempelvis en elektron och en neutrino. Sluttillståndet innehåller två neutriner, som är svåra att mäta tillsammans, och då kan man inte längre rekonstruera massan för Higgspartikeln, utan bara hamna i storleksordningen 120 gigaelektronvolt.



Utöver det här sprutar det omkring massor av andra partiklar i detektorn hela tiden från andra, samtidiga kollisioner, som skapar ett bakgrundskvark- brus som gör det svårt att detektera just Higgspartikeln. Det här breda spektrumet av utfall och den låga upplösningen i fallet med neutrinerna har gjort utvärderingen svår. Men det gick.



Vad har naturen för nytta av Higgspartiklarna? Ingen alls. De förekommer inte i fritt tillstånd. Det naturen har nytta av är Higgsfältet, som ger saker och ting, alltså partiklar, sin massa. Olika partiklar är olika tunga beroende på hur starkt de samverkar med Higgsfältet, på ungefär samma sätt som en logdörr samverkar mera med luften än en pil skjuten från en pilbåge. Men dra inte den analogin för långt – Higgsfältet emotsätter sig inte rörelse, det utgör inte ”sirap” som får partiklar att sakta in. Att både pilen och logdörren faller till marken efter ett tag, ska skyllas på gravitationen. Den vet vi ännu inte hur den fungerar, men den utgör ännu ett intressant, icke ännu ifyllt hål i standardmodellen.



Vad kan forskarna göra med Higgspartiklarna? Inget alls, utom att hösta in ett antal Nobelpriser. Partikeln fungerar bara som ett mellanled, ett bevis på att standardmodellen är rätt väg mot den stora samlade teorin om allting, the Grand Unified Theory of Everything.



Vad kommer att hända när man nu snart vevar upp Cerns stora partikelacceleratoranläggning LHC till 2 gånger 6,5 teraelektronvolt? Kanske får partikelfysikern Anna Davour som hon önskade i min tidigare artikel om mörk materia (se TechWorld 6/2014 eller tinytw.se/morkmateria). Med lite tur, menar Sara Strandberg, kanske man kan skapa wimp-partiklar i LHC. Kanske finns de redan i befintligt mätdata. Wimp:ar är ett annat av hålen i standardmodellen som kan behöva fyllas i. I så fall får man slutligen reda på hur den mörka materien skapas och kan sätta in bättre metoder att hitta den i universum.



Nu: Mer detaljerat om hur partikeln upptäcktes!



(Klicka bilderna nedan för större versioner.)