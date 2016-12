Artikelserien om IOS-utveckling går nu in på sin tredje och sista del, och nu står riktig grafikprogrammering i fokus. Efter att ha behandlat grunderna i Xcode och hur gränssnitt enkelt kan konstrueras med Storyboard är det nu dags börja programmera gränssnitt.

När enklare gränssnitt med färdiga komponenter ska byggas behöver inte många rader kod skrivas, men när det handlar om mer skräddarsydd grafik krävs det desto mer. I den här artikeln ska vi använda Sprite Kit, ett bibliotek för att rendera och animera enklare grafik.

För programmering kan vi använda antingen Objective-C eller Swift, men här fokuserar vi på det senare. Den mycket enkla applikationen kommer att rendera och flytta runt ett antal bilder på skärmen.

Som namnet Sprite Kit antyder kommer vi att jobba med så kallade sprites, en grafisk komponent bestående av ett visst antal pixlar som kan flyttas runt oberoende av omgivningen. Vanligen utgörs en sprite av en eller flera färdiga bilder, som kommer behöva importeras till Xcode.



Scenario

I den här artikelserien om tre delar går vi från de första staplande stegen i programmeringsspråket Swift till att bygga en fullt fungerande IOS-app. Utvecklingsverktyget Xcode står i fokus och för att kunna följa med behöver du använda OS X 10.9 eller senare.

1. Projekt med Sprite Kit

Skapa ett nytt projekt i Xcode via File – New – Project. Under IOS – Application markerar du mallen Game och går till nästa steg. Spelmallen kan skapa ett projekt utifrån ett av många alternativ. Förutom Sprite Kit finns även biblioteken Scene Kit och det nyare Metal, men även OpenGL, den en öppen specifikation för grafikprogrammering.



För att utveckla spel i Xcode finns färdiga mallar för Apples egna bibliotek Sprite Kit, Scene Kit och Metal, men även OpenGL.

Döp projektet till vad du vill och välj Sprite Kit vid valet Game Technology. Se även till att valt programmeringsspråk är Swift och att Iphone är markerad vid Devices. Tryck därefter på nästa för att spara ditt projekt på valfri sökväg.

När projektets skapats kan du säkerställa att allt är på plats genom att provköra appen i simulatorn. Välj Product – Run och vänta tills simulatorn har kommit igång och startat upp applikation. Du möts nu av en bild med texten ”Hello world”. Avbryt simuleringen genom att växla tillbaka till Xcode och välja Product – Stop. På så sätt fortsätter simulatorn att köras i bakgrunden och din applikation kommer hoppa igång snabbare nästa gång.

Precis som med enkla gränssnitt kan du bygga enkla spel genom att dra ut olika komponenter på applikationsytan. Om du markerar filen Game- Scene.sks får du upp ett redigeringsläge som liknar det för Storyboard.

Men för att förstå spellogik i Sprite Kit och bli mer varma i kläderna med Swift ska vi istället fokusera på GameScene.swift och programmera alltsammans. Men först behöver vi rensa upp och göra ett par inställningar.



2. Spel i landskapsläge

När Xcode skapar ditt projekt sker det med ett antal förhandsinställningar. En av dem är att spelet kan köras i flera orienteringslägen. För de flesta spel fungerar det här inget vidare, utan du behöver begränsa upplevelsen till att ske i antingen landskaps- eller porträttläge.



Genom att begränsa vilka orienteringslägen din applikation kan visas i får du mer kontroll.

Ditt projekt visas med sitt projektnamn överst i Project Navigator i vänsterspalten. Markera det, så kommer du till projektets inställningar. Under Deployment Info ska du avmarkera Portrait vid Device Orientation, så att endast Landscape Left och Landscape Right är markerade.

Om Xcode kan hitta filen GameScene.sks kommer den filen att användas som utgångspunkt för appens gränssnitt. Men eftersom vi ska programmera gränssnittet behöver vi ta bort den filen. Leta därför upp GameScene.sks i Project Navigator till vänster och ta bort filen. Välj Move to trash i dialogrutan som visas.

Om du nu provkör applikationen i simulatorn kommer den att startas i landskapsläge med samma text som tidigare. Den texten och resten av gränssnittet definieras i filen Gamescene.swift som vi strax ska stifta närmare bekantskap med. Men först ska vi skapa själva huvudvyn får applikationen.



3. Sätt upp vyn

Öppna filen GameViewController.swift och rensa den från allt innehåll. Innan vi kan börja rita grafik måste vi sätta upp själva huvudvyn.



Grundvyn konfigureras här i klasstypen UIVIewController.

Först importerar vi UIKit och Sprite Kit:

import UIKit

import SpriteKit

Därefter skapar vi klassen GameViewController som är av typen UIViewController:

class GameViewController: UIViewController {

UIViewController har metoden viewDidLoad som körs när applikationen startats och vyn visas. Vi ska överlagra den med egen funktionalitet. Först anropar vi ursprungsmetoden i UIViewController:

override func viewDidLoad() {

super.viewDidLoad()

Därefter skapar vi en scen för grafiken som sträcker sig över hela vyn:

let scene = GameScene(size: view.bounds.size)

scene.scaleMode = .ResizeFill

Sedan behöver vi konfigurera själva vyn. Genom att sätta egenskaperna showsNodeCount och showsFPS till sant kommer antalet sprites i vyn samt dess bilduppdateringsfrekvens att visas i ena hörnet. I läget ignoresSiblingOrder kan Sprite Kit optimera prestandan bättre:

let skView = view as SKView

skView.showsNodeCount = true

skView.showsFPS = true

skView.ignoresSiblingOrder = true

Sist i metoden ser vi till att synliggöra scenen i vyn: skView.presentScene(scene)

}

Statusbaren högst upp visas som standard i alla applikationer. I spel brukar den dock döljas, och för att åstadkomma det behöver vi överlagra ytterligare en metod innan vi avslutar klassen:

override func prefersStatusBarHidden() -> Bool {

return true

}

}