Det är kundernas feedback som styrt att man valt just de här språken för nya verktygsvarianter. Verktygen kommer i både gratisversioner och olika betalversioner . Gratisversionerna får inte användas för produktionslösningar. Det finns även oem-varianter för kunder som vill använda Activestates verktyg som delar av egna produkter.

Activestate är en leverantör av utvecklingsverktyg, bland annat Komodofamiljen. Den senare finns tillgänglig för bland annat språken Python-, Perl-, och Tcl-programmerare. Nu fyller man på med Ruby, Node.js (Javascript), Go och Lua.

Av de nya språken som stöds är Lua det minst kända. Lua är ett skriptspråk som tack vare en liten implementation av driftsmiljön är populärt för att tillhandahålla skriptlösningar i större applikationer, skriver IDG News.

Inför framtiden planerar Activestate stöd för fler språk. En inte alltför vågad gissning är Mozillas Rust som allt mer ses som en konkurrent till Googles Go, och även till C och C++.

Att Activestate breddar utbudet innebär kanske framför allt att utvecklare som ofta byter språk, vilket inte är ovanligt, får större möjlighet att hålla sig till likartade utvecklingsmiljöer oberoende av vilka språk de använder.