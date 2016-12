En som varit med i det tajta team som utvecklat produkten är den svenske Sharepointexperten Wictor Wilén, ansvarig för digitala arbetsplatser på Avanade, som bland annat stått för tester, byggt chattrobotar och även arbetat med frågor om hur den passar in på företaget och vilka den riktas mot.



– Den bygger ju på Office 365, och den är väldigt enkel att integrera med Onedrive, Sharepoint, Planner och Power BI. Det gör också att den kan få en väldigt stor användarbas redan från början.

– Jag tycker att styrkan i den här produkten är det fokus som den har på gruppsamarbete. Den är gjord för att kunna kommentera och chatta runt dokument. Du kan chatta, sedan eskalerar det upp till ett videosamtal och när det är avslutat har du historiken från chatten kvar. Sedan finns det också konsumentfunktioner – till exempel att infoga bilder och emojis.

Microsoft teams har varit omgärdad av mycket hysch-hysch. Wictor Wilén säger att han aldrig arbetat med ett projekt som varit så hemligt. Det har ryktats i månader om att Microsoft varit på gång med en ”Slackdödare” och ibland har rykten gjort gällande att den skulle bygga på Skype, ibland på Yammer.

– Men Microsoft har ju positionerat den här produkten mellan Skype och Yammer, säger Wictor Wilén. Skype handlar ju om kommunikation från mig till dig, Yammer är över hela organisationen. Den här ligger mittemellan. Fokus ligger på gruppen.

– Jag har själv använt Slack och det är klart att det finns en konkurrens, fördelen med den här är ju att hela enterprisedelen redan är på plats. Jag skulle säga att den har två stora fördelar: Det bygger på Office 365-plattformen och det är sömlösa integrationer med alla andra tjänster. Det blir som en resa. Du arbetar med ett dokument i Onedrive, du arkiverar det i Sharepoint och däremellan diskuterar du det i Microsoft teams.

Och när det gäller Slack så är de nog ganska stressade av Microsofts satsning. Under gårdagen - samma dag som Microsofts event - gick de ut med en helsidesannons i New York Times, där de gav ett par "vänliga råd":

"Ni kommer inte att skapa något som människor verkligen älskar genom att göra en stor lista av Slacks funktioner och sedan helt enkelt kryssa för de boxarna… Att bygga en produkt som verkligen förbättrar hur människor kommunicerar kräver en viss grad av eftertänksamhet och ett hantverk som inte är vanligt i utvecklingen av mjukvara för företag".

