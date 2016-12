Precis som den digitala assistenten levereras molntjänsten Onedrive med operativsystemet. Och det finns egentligen inget sätt att avinstallera tjänsten från Windows 10. Men, som tidigare, bara för att den finns måste den inte användas. Logga helt enkelt inte in. Och skulle du redan ha gjort det, via till exempel Hotmail eller Outlook.com, koppla bort datorn från kontot. Så här gör du:

För att undvika att av misstag bjuda in Cortana ska man ta bort sökfönstret från verktygsfältet. Högerklicka på den tomma ytan i fältet, gå till Cortana i fönstret som dyker upp och välj dölj. Behöver du hitta filer på datorn, sök via Utforskaren (Explorer) istället.

Använd CCleaner för att ta bort Windowsappar

Kalendern, mejlklienten, karttjänsten – många av apparna som följer med Windows 10 delar persondata med varandra. Och de flesta av dem går inte att plocka bort, i alla fall inte utan hjälp utifrån. För det finns tredjepartsapplikationer som kan kirra biffen. En av dem heter CCleaner, ett verktyg som avinstallerar de appar du inte vill ha. Vill du vara riktigt säker ska du hålla dig så långt borta från Windows appar som bara möjligt, inklusive tredjepartsapparna. Kort sagt för att de kräver tillgång till din data och aktivitet.

Använd inte ditt Microsoftkonto för att logga in online

Ännu ett sätt att se till att it-jätten inte får veta mer än vad som är absolut nödvändigt är att skippa e-postadressen när man loggar in på tjänsterna online. Om man gör det delas dina privata inställningar för Windows 10 med bolagets servrar, för att kunna laddas ner om du loggar in från en annan enhet vid ett senare tillfälle.

Redan loggat in med ett Outlook-konto? Ingen fara på taket. Det går att skapa ett lokalt konto att logga in med istället, med ett nytt användarnamn och nytt lösenord. Via inställningar – konton – din information, hittar man fliken logga in med ett lokalt konto.

Ändra dina inställningar

Under kategorin privacy går det att stänga av tillgången till data för flera funktioner: kamera, mikrofon, meddelanden, kontoinformation, kalender med flera.

Låt inte datorn lära känna dig

Återigen, under fliken privacy går det att göra en hel del förändringar. Som till exempel att hindra datorn från att lära känna dig. Den knappen hittas under Tal och skriva. Då kan operativsystemet inte längre dra lärdom av dina tidigare sökningar, din röst eller din handstil eftersom det helt enkelt saknar tillgång till informationen. Det man inte känner till kan man inte analysera.

Några råd i korthet:



Stäng av funktionen för feedback och diagnostisering.

Stäng av bakgrundsappar.

Undvik att synkronisera dina inställningar.

Nej tack till Windows Spotlight – funktionen som låter Windows 10 slumpvis visar upp dina bilder som skärmbakgrund.



Om dessa åtgärder inte räcker, ja då är nog inte Windows 10 något alternativ överhuvudtaget.