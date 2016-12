Det är tveksamt om det är till någon tröst för Microsoft, men i oktober var det inte Google som tog mest marknadsandelar med Chrome, vilket varit fallet tidigare, utan i stället Mozilla med Firefox. Den senare ökade med två nästan procentenheter, till 11,1 procent. Sammantaget med en ökning även under september har Firefox vunnit tillbaka nästan alla andelar som förlorats under det senaste året.

Under en längre tid har de flesta som dumpat Microsofts webbläsare gått över till Chrome. Men ökningstakten har avtagit för Chrome. I oktober ökade Chrome med endast 0,6 procentenheter. Den totala marknadsandelen för Chrome var 55 procent.

IE har tappat 20,2 procentenheter hittills under 2016 och det finns inga tecken på att minskningen ska avta. Om trenden från de senaste tolv månaderna fortsätter kommer IE och Edge tillsammans att ha en andel på under 25 procent i december och under 20 procent i mars, skriver IDG News.