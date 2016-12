Orange Pi Zero är som namnet antyder tänkt att konkurrera med mer kända Raspberry Pi Zero. Det handlar om den enklaste typen av kortdator, som ska kunna användas för att bygga till exempel robotar.

Andra tänkbara användningsområden är för fil- och mediaservrar. Vad gäller mer industriell användning nämns olika typer av testtillämpningar.

Med ett pris på sju dollar, cirka 63 kronor, så är Orange Pi Zero lite dyrare än Raspberry Pi Zero som kan fås för fem dollar. Men för två extra dollar får man wifi i Orange Pi Zero, vilket saknas i Raspberry Pi Zero. Wifi-möjligheter öppnar definitivt för fler möjliga tillämpningar med Orange Pi Zero. Dessutom finns det en ethernetport.