Till glädje för alla spelentusiaster har Nintendo släppt sin gamla klassiska konsol Nintendo Entertainment System, NES, i en miniversion. Och roligare blev det när vi fick veta vad som finns under huven. När spelrecensenten Peter Brown öppnade lådan hittade han en liten, liten Linuxdator.

Som förväntat dröjde det inte länge efter att han twittrat ut bilden förrän spårhundarna på Reddit hade genomfört en digital obduktion. Och deras svar är att konsolen innehåller följande:

SoC: Allwinner R16 (4x Cortex A7, Mali400MP2 GPU)

RAM: SKHynix (256MB DDR3)

Flash: Spansion 512MB SLC NAND flash, TSOP48

PMU: AXP223

Unless you want to desolder flash memory from the motherboard, looks like it's impossible to add new games to NES Classic. pic.twitter.com/jc99WSrNJj