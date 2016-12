I takt med att IoT, it-lösningar i fordon och andra avancerade tillämpningar, till exempel inom video, blir vanligare så ställs högre krav på nätverksförbindelser för att överföra data. Det har lett till att brister i den förhärskande nätverkstekniken ethernet uppmärksammas.

Ethernet, som enkelt kan be­skrivas som trafik­ledningen i ett lokalt nät, är också en grundläggande komponent för att hålla ihop internet. Så när kraven på data ska komma fram snabbt och framför allt på ett förutsägbart sätt så ställs också högre krav på den grundläggande tekniken ethernet.

Nu har University of New Hampshire klivit in i handlingen, med ett initiativ för att skapa tre nya konsortier, under paraplynamnet Ethernet Time-Sensitive Networking (TSN):

Automotive Networking, enkelt uttryckt it i motorfordon. Viktigt till exempel för självstyrande bilar.

Industrial Networking, alltså industritillämpningar.

ProAV Networking, vilket syftar på hantering av bild och ljud på proffsnivå.

Målet är att tillhandahålla förutsägbara prestanda inom ramen för ethernet, för verksamhetskritiska realtidstillämpningar.