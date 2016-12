30. (38). Johan Lindfors, konsult, Coderox. Antal år i yrket: 18 år. Kompetens: Microsoftplattformen, klientlösningar. Flera språk, just nu mycket C++. Verksamhetsområde: Fokus på spel för tillfället. Annars generell apputveckling, både konsument- och företagslösningar. Andra meriter : Talare på utvecklarkonferenser, till exempel Techdays och Build i USA. Kurser internt hos kunder. Twitter: @johanlindfors Omdöme: “Stabil utvecklare som man ofta hör goda omdömen om”.

28. (ny). Jonny Strömberg, medgrundare, utvecklare och designer, Confetti.events.

Antal år i yrket: 12 år.

Kompetens: Javascript och kringliggande tekniker. Node.js och ramverket Ember.

Verksamhetsområde: Bygger tjänsten Confetti.events, har tidigare bland annat jobbat med Mynewsdesk och flera startups.

Andra meriter: Gör Javascriptbiblioteket List.js. Organisatör av Sthlm.js och drivande för konferensen Nordic.js, driver även Hackaway.

Twitter: @javve

Omdöme: “Jonny har inte bara byggt ett av de bästa Javascriptbiblioteken som finns (List.js). Han är också en community builder som arrangerar Sthlm.js och den gigantiska konferensen Nordic.js.”

27. (42). Jonas Petersson,

Androidexpert, konsultföretaget Sqills.

Antal år i yrket: 28.

Kompetens: Senaste åren fokus på Android, även jobbat med IoT-lösningar. Även kompetens inom bland annat Unix- och Linuxutveckling, internetprotokoll, Postscript, pdf, C, Java, med mera.

Verksamhetsområde:. Det senaste året engagerad med lösningar för bilintegration åt Spotify. Tidigare även mobilappar, samt digitala pennor och papper.

Andra meriter: Har satt ihop Sogetis Androidkurs inom Appcademyprogrammet som alla apputvecklare på Sogeti måste gå. Vinnare av Swedish Android Developers Contest 2009 och medvinnare av Anotos Golden Pen Award 2009 för mest innovativa lösning.

Twitter: -

Omdöme: “Gedigen mobilutvecklare som numera jobbar mycket med lösningar för bilar, för Spotify”.

26. (ny). Patrik Svensson, utvecklare och byggingenjör, Tobii.

Antal år i yrket: 11 år.

Kompetens: Generalist vad gäller språk, bland annat C, C++ och C#. Bygger devopslösningar.

Verksamhetsområde: Jobbade med e-handelslösningar de första sex åren, efter det även inom bank och försäkring.

Andra meriter: Står bakom byggsystemet Cake och C# Make som numera är en del av Net Foundation.

Twitter: @firstdrafthell

Omdöme: “Patrik är utan tvekan Sveriges vassaste byggingenjör, förutom att han hållit ordning och hög kvalité på avancerade byggflöden på jobbet, så är han upphovsmannen till öppenkällkod projektet Cake”.