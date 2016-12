16. (34). Johan Öbrink, digital strateg, Iteam.

Antal år i yrket: 16 år.

Kompetens: Agil och testdriven utveckling. Flera språk och plattformar som Node.js och Docker.

Verksamhetsområde: Digital transformation, grundläggande förändringar som har bäring på uppdragsgivares affärer.

Andra meriter: Talar på konferenser som Øredev och Devsum, samt på olika meetups. Delaktig i öppna projekt.

Twitter: @JohanObrink

Omdöme: ”Väldigt bred kunskap och innovativ, men ändå med bra känsla för kod”.

15. (7). Fredrik Normén, konsult på Squeed.

Antal år i yrket: 19 år.

Kompetens: Dotnet, C#, kodkvalitet, applikationslivscykler och infrastrukturlösningar. Lägger mycket fokus på att maximera effekten av utvecklingsteam.

Verksamhetsområde: Generalist som bland annat utvecklat finanssystem. Bland senare projekt märks en bettingplattform och distribuerade lösningar. Ägnar sig åt devopslösningar.

Andra meriter: Microsoft MVP. Har talat på alla Techdays som hållits i Sverige. Är med och organiserar Swenug, samt bloggar.

Twitter: @fredrikn

Omdöme: ”Hans tekniska kunnande inom Microsoftsfären är episkt och hans känsla för kvalitet är second to none. Fredrik är en lysande utvecklare som ser till att skapa rätt värde med mest optimala lösning.”

14. (ny). Klara Ward, senior utvecklare, Oracle.

Antal år i yrket: 14 år.

Kompetens: Java.

Verksamhetsområde: Är med och utvecklar Javaplattformen och profileringsverktyget Java Mission Control.

Andra meriter: Håller föredrag på konferenser som Jfokus, Eclipsecon, Øredev och Javazone. Mentor för barn i Coderdojo.

Twitter: @klaraward

Omdöme: ”Goto-person i organisationen, utvecklare har sagt ’jag har semester samtidigt som Klara, för om saker skiter sig så litar jag inte på att andra fixar det lika snabbt’”.

13. (ny). Daniel Sawano, konsult, Omegapoint.

Antal år i yrket: 15 år.

Kompetens: Java, domändriven design, testdriven utveckling och utvecklingsmetodik.

Verksamhetsområde: Generalist. Har länge arbetat med att bygga lösningar inom börshandel, spel och telekom. Främst backend.

Andra meriter: Håller föredrag på konferenser, ofta internationellt, till exempel Devoxx, Geecon, Jfokus och Jdays. Har varit aktiv i öppna projekt.

Twitter: @danielsawano

Omdöme: ”Väldigt gedigen Javautvecklare som kombinerar breda kunskaper om utveckling med att ligga i framkant inom nischade tekniska frågor, vilket inte är så vanligt”.

12. (ny). Daniel Deogun, konsult, Omegapoint.

Antal år i yrket: 13 år.

Kompetens: Java, även en del andra språk på Javaplattformen. Expert inom domändriven design, beteendedriven utveckling, testdriven utveckling, kontinuerliga leveranser och säkerhet.

Verksamhetsområde: Generalist, till exempel pacemakersystem, webbplattformar för telekom, arkivlösningar och spel.

Andra meriter: Håller föredrag på konferenser, till exempel Jfokus, Javazone, DDD Europe, Devoxx, Geecon och DDD Exhange, samt meetups. Är aktiv i internutbildningar och arrangerar Studentkonferensen.

Twitter: @danieldeogun

Omdöme: ”Daniel har stort kvalitetsfokus i allt han gör, han har djup kompetens och föreläser kring domändriven design, domändriven säkerhet, testdriven utveckling och Java”.

11. (18). Viktor Klang, biträdande teknikchef, Lightbend.

Antal år i yrket: 13 år.

Kompetens: Scala och Java, distribuerade system, samtidighet, skalbarhet och prestanda.

Verksamhetsområde: Grundare av Reactive Streams-initiativet. Akkaentusiast. Medutvecklare av samtidighetsfunktionaliteten i Scalas och Javas standardbibliotek.

Andra meriter: Föreläser vid universitet och talar på konferenser. Javaone Rock Star.

Twitter: @viktorklang

Omdöme: ”Är med och driver utvecklingen globalt av den viktiga Javaplattformen”.