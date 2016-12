Stickan som kan producera mäktiga 220 volt dök först upp för ett år sedan, men har under det gångna året förfinats till en terminator i miniformat.

Enligt sajten The Register kan dödsstickan användas för att förstöra snudd på all teknik den kopplas in i, även nya maskiner som Xbox One S, Playstation 4 Pro och Microsofts Surface-datorer.

Läs också: Den här Raspberry Pi-baserade burken för 50 kronor kan knäcka en låst dator på nolltid

Vissa maskiner har dock undgått att stekas, som Ipad Pro och hörlurar från Beats – lustigt nog klarade sig även Samsungs Galaxy Note 7, telefonen som annars är rätt bra på att ta kål på sig själv.