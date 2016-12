Från att ha varit ett nischat alternativ till C har Googles programmeringsspråk Go slagit igenom på bred front. Det visar sig till exempel genom en stark ökning på Tiobes popularitetsindex över programmeringsspråk. På ett år har Go gått från plats 50 till 16.

Framgångarna för Go beror sannolikt till stor del på att den populära containerplattformen Docker skrivits med det. Det är svårt att toppa en sådan pr-effekt. Ett kanske ännu starkare skäl är att Go är ett gediget språk, skriver IDG News.

Att Go ökar i popularitet hänger ihop med att intresset för C minskar, vilket visar sig på Tiobes lista. Eftersom Go delar många egenskaper med C, som tänkta användningsområden och till viss del syntax, kan man anta att en stor andel av de nya Goutvecklarna är före detta C-programmerare.

Så varför ska man satsa på Go eller varför ska man låta bli? Här är fördelar och nackdelar inom fem olika områden.

1. Enkelhet

Fördelar: Det skäl att satsa på Go som är enklast att förstå är just enkelhet. De som designat Go har medvetet hållit igen vad gäller bredden för funktionaliteten, eller ”scope” som man säger på engelska. En erfaren programmerare kan lära sig grunderna i Go på en kväll. Jämfört med Apples färska, och likaledes populära, språk Swift så är böckerna om Go mycket tunnare.

Enkelheten ger bonusvinster som att det är enkelt att läsa och förstå Gokod. Det är helt enkelt inte så troligt att en Goprogrammerare har använt konstruktioner som du glömt eller aldrig lärt dig. I ett team behöver man inte oroa sig att någon medlem använder konstiga konstruktioner som ingen annan förstår.

Nackdelar: Baksidan av myntet med enkelheten är förstås att Go saknar många smarta konstruktioner som programmerare gillar, till exempel sådana som finns i Swift. Ett exempel på sådan konstruktion är felhantering av typen exceptions. De som gillar en uppsjö av konstruktioner i språk känner sig kanske bakbundna med Go.



2. Automatisering

Fördelar: Det finns gott om automatisering i Go, till exempel vad gäller deklaration av variabler. Det kanske verkar vara en liten sak, men det är skönt att slippa skriva till exempel ”int” ett otal gånger. Automatisk minneshantering (garbage collection) är en annan smidig lösning.

Nackdelar: Automatisering kan vara farligt. Ett exempel är att den automatiska minneshanteringen kan sätta i gång vid olämpliga tillfällen, när en server skulle behöva reagera omedelbart. Automatisk deklaration av variabler kan ställa till det i nästlade konstruktioner.