– Lagren av 3d-nand har inte hunnit byggas upp hos de flesta leverantörerna, så det blir en brist på flashminne snart. Det är osäkert om det sker de närmaste månaderna men det kommer att hända, säger Thomas Coughlin på analysföretaget Storage Visions till IDG News.

Han påpekar att det antagligen gäller för flashminne för avancerade företagstillämpningar.

Läs också: Så blir nästa års mobiltelefoner – här är tio hetaste trenderna

Vad gäller flashdiskar för konsumenter så stiger priserna en del just nu, men inte med så hög fart. Här spelar perioder med lägre priset, som Black Friday, in. I vissa fall handlar det om att priserna justeras tillbaka till normala nivåer. Men det är också vanligt att priser sjunker direkt efter att många köpt julklappar, som under mellandagsrean.