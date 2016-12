Miljoner av Internet Explorer-användare kan ha utsatts för skadlig kod från reklambanners på högt ansedda nyhetssajter. Kod som i hemlighet installerar spionprogram och trojaner på den utsatta datorn.

Säkerhetsföretaget ESET har hittills kunnat koppla attacken till två stycken annonser: en med namnet ”Browser Defense” och en som kallar sig ”Broxu”.

Två till synes vanliga annonser, men som båda är designade för att via Javascript öppna ett nytt hemligt webbläsarfönster och sedan installera spionprogram via Flash. Program som försöker stjäla lösenordsuppgifter via tangentbordsloggning.