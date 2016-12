Konkurrenterna Amazon och Apple har båda kommit betydligt längre med sina assistenter, och har lyckats knyta dem till starka varumärken – som Echo Dot och Home.

Ett sådant flaggskepp kan dock vara på gång, för Microsoft berättade även att man arbetar med en hemmahögtalare, likt konkurenterna, och att Cortana även kommer bli tillgänglig i smarta bilstereos.

Högtalare är dock inte allt, Microsoft tar även Cortana in i din kalender med sin tjänst "calender help service". En tjänst där användare kan cc:a mejl till Cortana som sedan kliver in i diskussionen och styr upp ett möte när alla har en ledig lucka i sin kalender.