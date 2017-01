Show or hide updates troubleshooter

För att ladda ned verktyget går du bara in på Microsofts troubleshooter-sajt och klickar dig fram till ”start menu troubleshooter”. Väl där dubbelklickar du bara och laddar hem tartmenu.diagcab som sedan kollar inställningarna och rättar till eventuella fel.

Ska användas: Om en drivrutinsuppdatering som laddats hem via Windows update krånglar till det för datorns hårdvara (till exempel om ljudet slutar fungera)

Det föregående verktyget kan berätta för dig om ifall en uppdatering inte fungerar som den ska, men ibland händer att en helt korrekt installation av en drivrutin ställer till det för hårdvara på datorn. Men lugn det finns ett verktyg som later dig förhindra att en uppdatering installeras, eller fördröja installationen tills en lösning hittats.



Allt du behöver göra är att ladda hem wushowhide.diagcab från Microsofts supportsajt och köra filen. Då får du snabbt se en lista på de uppdateringar som körs på din hårdvara och där kan du enkelt välj att dölja dem (hide) vilket får Windows update att sluta försöka installera uppdateringen.

Task manager

Ska användas: Om datorn startat långsamt eller ifall du har seg systemprestanda.

Task manager är en gammal Windows-trotjänare som har funnits med I flera generationer av Windows och som faktiskt än idag hjälper dig med att serva datorn.

Bland annat kan verktyget hjälpa dig att stänga av onödiga program som laddas när du sätter på datorn, något som kan sakta ned uppstartsprocessen rejält.



Verktyget kan även hjälpa till med att stänga ned program som fryst sig eller ställer till med andra problem.

För att nå taskmanager kan du delvis söka efter verktyget, men den klassiska lösningen är att hålla inne ctrl, alt och delete.

En ren Windows 10 installation

Ska användas: när du vill rensa en ny dator på all medföljande bloatware som datorleverantören försöker pracka på dig.

En av de absolut bästa funktionerna I Windows 10 är att det operativsystemet har ett inbyggt verktyg som later dig installera en helt ren version. Alltså helt utan de där störiga programmen som följer med när du köpt en ny dator.

För att hitta den här installationen går du in på Microsofts sajt och laddar hem verktyget refreshwindowstool.exe.



Skulle du mot all förvåning vilja installera Windows 10 och behålla all bloatware, finns det en sådan funktion att hitta ifall du söker på “reset this PC” I Cortanas sökfält.