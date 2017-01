”Vi har sett några bra konstruktioner. Den som vi troligtvis är mest exalterade över är NEC:s storformats displayer, som har möjligheten att koppla in en Compute Module i sig för att lägga till intelligens i vad som tidigare varit en passiv display”, säger Eben Upton till IDG News.

I stället skickas alla signaler från de borttagna portarna via en kantkontakt som passar in i ett Sopdimm-uttag, likt de som används vid minnesuppgraderingar på laptops, vilket låter produktdesigners själva bestämma vilka portar de vill använda sig av och vilka funktioner som de klarar sig utan.

Förvisso visade NEC upp sina displayer redan i oktober förra året, månader innan lanseringen av Compute Module 3 som skedde förra veckan, men då de nya modulerna är pin-kompatibla med originalet Compute Module fån 2014 ska det vara en lätt match att uppgradera.

Läs också: Den här Raspberry Pi-baserade burken för 50 kronor kan knäcka en låst dator på nolltid

Att Compute Module 3 är 10 till 12 gånger så kraftfull som sin föregångare kommer dock med ett pris, vid topprestanda drar den rejält med ström.

”Om du verkligen pushar processorerna hårt kan du nå 4 watt. Om du inte gör det rätt stiger temperaturen och drar ned på klockhastigheten”, säger Upton.

Modellen är alltså inte den modul som ska användas på en batteridriven maskin som alltid står på, för även med multimediakärnan avstängd och ARM processorkärnorna i viloläge tror Upton att datorn drar cirka 100mW.

Just nu finns Compute Module 3 tillgänglig hos RS Components och Allied Electronics för 30 dollar (cirka 270 kr), Lite-modellen i sin tur kostar 25 dollar (220 kronor) men då finns inget flashminne på brädet – men det kan i stället kopplas in via kantkontakten.

Läs också: Låtsas att din dator är en Raspberry Pi med nya operativsystemet Pixel

För att du ska kunna använda Compute Module 3 behöver du dock ett kretskort som har SODIMM-uttag för att husera modulen och för strömförsörjning. The Raspberry Pi Foundation erbjuder sin egna design, The Compute Module IO board, med öppen licens för att göra det enklare att inkorporera modulen.