Det enda som kan diskuteras i Whatsapps agerande är enligt blogginlägget valet att generera nya nycklar automatiskt, utan att tvinga användaren att verifiera detta manuellt. Men det anses vara en rimlig strategi med tanke på det stora antalet användare Whatsapp har.

Det står vidare att läsa att Whatsapp skulle kunna försöka att tränga sig in i konversationer, via så kallade "man in the middle"-attacker, men att man då skulle riskera att upptäckas av användare som verifierar nycklar.

Det är rätt uppenbart att ett företag som skapat ett krypteringsprotokoll inte vill förknippas med ordet ”bakdörr”. Och det är förståeligt att man anstränger sig att för att för det första förklara varför det inte är protokollets fel att hantering av kryptering fungerar på ett visst sätt, och för det andra att det inte finns risker med hanteringen, eftersom förfarandet i fråga är normalt.

Nu lär knappast sista ordet vara sagt i den här härvan. Trycket lär öka på säkerhetsforskaren som larmade om Whatsapps hantering av kryptering, Tobias Boelter på Berkeleyuniversitetet, att visa exakt hur Whatsapp kan komma åt användares meddelanden.