Tills nu vill säga. Få lär ha klagat på prislappen, men hallonpajen kanske inte fallit alla i smaken. För den gruppen ville Via Technology erbjuda ett alternativ och har tagit fram ett sätt att konfigurera enkortsdatorer genom deras webbsida. Allt ner till minsta detalj, processorn, minnet, lagring, trådlösa funktioner, till och med antalet pinnar som ska byggas in i olika socklar.

De läsare som är noga med detaljerna säger nu att det redan finns företag som erbjuder skräddarsydda lösningar. Och de har helt rätt. Det som skiljer denna tjänst från andra är att Via Technology, enligt IDG News, gör det utan krusiduller via en lättillgänglig webbsida. Eftersom de redan är etablerade som chipptillverkare har de nära till fabriker och infrastrukturen för att kunna bygga direkt efter kundernas önskemål.

Potentiella köpare skulle kunna vara företag och tillverkare av olika smarta produkter eller internet of things-utrustning. De kan själva ta fram en prototyp med en kortdator, och sedan vända sig till Via när det är dags att skala upp. Processen blir lite som att gå in i en godisbutik och välja vilka bitar man vill ha i påsen. Och beroende på vilka komponenter som väljs ut varierar priset där efter.

Läs också: Pyttekriget rasar vidare – Pine 64 släpper ny Raspberry Pi-dödare

För att få ett kostnadsförslag måste en förfrågan först skickas in. Det som talar för att priset ändå kommer hålla sig i de lägre regionerna är just närheten till infrastrukturen. Men de kan fortfarande bli väldigt dyra i jämförelse med Raspberry Pi 3 eller Pine 64. Troligen är målsättningen att rikta in sig på företag som vill komma upp i en större produktionsskala. Och Via Technology tillverkade faktiskt kortdatorer långt innan Raspberry Pi ens var påtänkt. Datorer som används i robotar, industriell utrustning och annan elektronik.