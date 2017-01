För administratörer som använder sig av Exchange Server 2007 blir det ytterligare ett byte då applikationerna i Office 2016 inte stödjer Exchange 2007. I stället kommer användare att behöva uppdatera till en nyare version av Exchange Server First.

Den 28 februari kommer Microsoft att ta bort möjligheten för användare att ladda hem Office 2013-applikationer från Office 365:s självserviceportal, samtidigt som företaget tar bort all support och slutar med uppdateringar till programsviten.

Men det finns hjälp att få, Microsoft erbjuder assistans till alla företag som migrerar sina Office-användare via tjänsten FastTrack Migration service. En tjänst som ger administratörer tillgång till olika verktyg och support.

Ett byte till Office 2016 behöver dock inte enbart vara ett problem, utan sviten har en hel del funktioner som sticker ut. Till exempel Tell me som kan hjälpa nya användare att hitta den funktion de letar efter via en sökfunktion, i stället för att behöva leta igenom meny efter meny.

Office 2013 kommer inte att dö ut helt och hållet i år, utan Microsoft kommer att släppa viktiga säkerhetsuppdateringar till sviten fram till den tionde april 2018. Så företag som inte tar steget att uppgradera till Office 2016 har minst ett år på sig innan deras ordbehandlare kan räknas som ett säkerhetshål.