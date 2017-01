Webex är ett väl använt pluginprogram till Chrome som kopplar samman användare till webbmöten. Men nu har Googles säkerhetsexpert Tavis Ormandy upptäckt att tillägget också ger hackare fri lejd in i din dator. Det skriver Engadget.

”Det fanns en hemlig url i Webex som tillåter alla sajter att köra godtycklig kod”, skriver Ormandy på Twitter.

There was a secret URL in WebEx that allowed any website to run arbitrary code. ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/sAqZrDN4ad