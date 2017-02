På tisdagskvällen meddelade koddatabasen Gitlab på Twitter att man skulle utföra ett akut underhåll av sina databaser. Anledningen till detta ska ha varit att en systemadministratör av misstag råkat ta bort en katalog på fel server när databasen skulle kopieras.

Den nattjobbande administratören, hemmahörande i Nederländerna, körde enligt The Register det klassiska "rm -rf"-kommandot och när han hunnit stoppa processen återstod bara 4,5 av 300 GB produktionsdata.

We accidentally deleted production data and might have to restore from backup. Google Doc with live notes https://t.co/EVRbHzYlk8