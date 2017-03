Microsofts utvecklingsverktyg Visual Studio (VS) har fått goda omdömen under en räcka av år och är väldigt populärt bland Dotnetutvecklare, för att inte säga totalt dominerande. Men med den senaste versionen, 2015, väcktes en del farhågor om att VS var på väg att bli riktigt komplext. För omfångsrikt helt enkelt.

Men med kommande VS 2017 som ska lanseras 7 mars har Microsoft lyckats med konststycket att inte bara tillföra ytterligare nya funktioner, utan även att göra VS enklare. Det är omdömet i en test som Infoworld gjort.

En anledning till det är att man inte lagt fokus på att införa en massa nya komplicerade, och Microsoftspecifika, tekniska lösningar i stil med Windows Communication Foundation och Windows Workflow Foundation. I stället har man sett till att VS inte bara går snabbare att installera, utan även är snabbare att använda, har stöd för fler språk och plattformar och bjuder på bättre produktivitet.

Det låter onekligen som en lyckad uppdatering och slutsatsen är att man bör uppgradera från VS 2015.

Vad gäller målplattformar kan man nu räkna upp olika varianter av Windowsplattformar, Android, IOS, Linux, Mac OS, Net Core, Anaconda, webbappar och uppkopplade tjänster på Azure, Docker, Office, webappar med ASP Net, html 5/css 3, Javascript, Node.js, Python och, förstås, Typescript. Och det finns ytterligare exempel som R.

För att lyckas med det här tas lösningar som Xamarin och Mono i bruk för C#-utveckling, eller till och med C++ eller Javascript för att utveckla för Android och IOS. Och allt knyts ihop med gemensamma lösningar för användargränssnitt och programmeringsgränssnitt (api:er). För de som använder Windows 10 finns även alternativet att bygga UWP-appar (Universal Windows Platform).