CCB ska kunna ses som ett generellt byggverktyg tack vare att ett kommandoradsgränssnitt och möjligheten att hantera händelser under byggprocessen. Det finns ett api av typen Rest för att styra CCB. Bland händelser som kan styra CCB märks att källkoden för en applikation ändras. Till exempel kan händelser i Github och Bitbucket styra CCB.

Tanken är att byggandet ska automatiseras så mycket som möjligt. Google tycker att CCB inte enbart ska ses som ett verktyg för att bygga containerpaket, utan kan täcka in flera steg i ett automatiserat arbetsflöde för att bygga och distribuera applikationer, en så kallad pipeline.

När Google ska framhäva sin molnplattform (Google Cloud Platform) som det rätta stället för kunderna att köra containrar på så nämner man förstås att Google kör ”allt” i containrar själva, från Gmail via Youtube till söktjänsten. Och nu spär man på offensiven med Cloud Container Builder (CCB), en molntjänst för att bygga containerpaket (images) oberoende av vilken plattform de ska köras på.

Man kan inte bara skapa Dockerpaket, utan även definiera byggande för andra containerplattformar, för applikationer som byggs med olika språk och med olika pakethanterare som till exempel npm. Eftersom det går att definiera hela byggprocessen går det även baka in till exempel enhetstester, samt att slimma ner paketet för en färdig applikation när alla tester är genomförda.

Faktum är att man egentligen inte behöver använda CCB för att bygga containerpaket, eftersom det handlar om generella byggen. Men det är onekligen svårt att se vitsen med en containerbyggare om man inte bygger containrar. En tanke bara.

Läs också: Därför älskar utvecklare mikrotjänster

CCB är gratis att använda för 120 byggminuter per dag, per konto på Googles molnplattform. Utöver det kostar det 0,0034 dollar, cirka tre öre, per minut.

Google beskriver CCB i ett blogginlägg.