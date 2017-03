Microsoft meddelar även att det går utmärkt att köra VS 2015 och 2017 parallellt, men att det krävs att man uppdaterar från förhandsversioner av den senare. Priserna för betalversionerna är oförändrade.

Microsoft nöjer sig inte med att äntligen avtäcka nya VS, utan berättar också att det kommit en ny betaversion av VS för Macen, en större uppdatering av VS Team Foundation Server 2017, samt ny funktionalitet i VS Mobile Center.