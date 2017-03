Google spär på lanseringsvågen på den stora konferensen Google Cloud Next som pågår i San Francisco just nu. Man meddelar att språken C#, Javascript (Node.js) och Ruby nu kan användas på plattformstjänsten App Engine. Sedan tidigare finns det stöd för Java 8, Go, PHP 5-7, samt Python 2 och 3.

Av nykomlingarna är både C# och Node.js högintressanta. C# för att det sedan länge är Microsofts toppspråk och Node.js för att Javascript ständigt ökar i popularitet. Dessutom går det även att använda andra språk, om man tillhandahåller run time-miljöerna själv.