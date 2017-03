I ett par år har Intel visat upp teknik under New Yorks modevecka. Men från att tidigare ha handlat om att visa upp coola armband, smarta kläder och en märklig spindelklänning går nu Intel över till teknik med mer tydlig praktisk inriktning, skriver IDG News.

Enligt Jeff Bautista, som är chef för Intels New devices group, så fortsätter företaget utveckla ett chipp liknande det centimeterstora minichippet Curie men ännu mindre och snabbare för att det ska gå att ta fram mer eleganta wearables.

Intel har sysslat med wearables sedan 2013 men verksamheten har aldrig riktigt fått luft under vingarna och inte blivit lönsam. Under förra årets omstrukturering ryktades det att Intel hade övergivit området. Men verksamheten fortsätter, om än i liten skala, och nu koncentreras den på att ta fram produkter som kompletterar Intels breda fokus på servrar och internet of things.

Analytikern Nathan Brookwood på Insight 64 konstaterar att det finns en stor, ännu outnyttjad, marknad för kroppsnära teknik – exempelvis inom vården.