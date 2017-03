” Unsupported Hardware: Your PC uses a processor that isn’t supported on this version of Windows and you won’t receive updates.”

”Windows could not search for new updates

An error occurred while checking for new updates for your computer.

Error(s) found: Code 80240037 Windows Update encountered an unknown error.”

Microsofts förklaring till felen är att den nya generationens processorer kräver den senaste Windows-versionen, och som Microsoft berättat tidigare består den berörda generationen av AMD:s Bristol ridge eller Ryzen, och Qualcomm 8996.

IDG News har kontaktat Microsoft för en kommentar, men företaget har ännu inte svarat på förfrågan.