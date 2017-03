En dator har en eller flera processorer, minne (ram) och lagring (flashdiskar och/eller hårddiskar). Sedan skyfflas data mellan de här olika komponenterna när beräkningar och andra typer av bearbetningar utförs på dem. Den här arkitekturen har till och med ett etablerat namn, von Neumann-arkitekturen, som även beskriver andra delar, mer i detalj.

Det här vet ju alla! Eller hur?

Nej, inte alla, verkar det som. På HPE jobbar man för fullt med att uppfinna en alternativ arkitektur, med en prototypmaskin som har det respektingivande namnet ”The Machine”.

Och man har kommit rätt långt. På den stora Cebitmässan som pågår just nu i Hannover visar man upp man delar av The Machine, ett så kallat nodkort, i sin monter, skriver IDG News. Andrew Wheeler som är labbchef på Hewlett Packard Enterprise (HPE) berättar stolt att man har lyckats köra The Machine en hel helg utan några krascher.

Vad är grejen med The Machine?

Enkelt uttryckt handlar det om dels att komma ifrån arkitekturer där olika processorer har olika minnespooler som måste samordnas, dels om att sudda ut skillnaden mellan minne och lagring. I båda fallen vill man komma ifrån att det tar tid att skyffla data mellan olika delar av en arkitektur. Om data kan ligga på ett ställe så kan alla processorer i en arkitektur utföra sitt arbete snabbare.

Ett exempel på det är att det kan finnas flera kopior av en datamängd i olika processorers minnespooler, och att det bara är en av dessa som är den korrekta, i betydelsen senast uppdaterade. Det innebär att de olika minnespoolerna måste synkroniseras på något sätt, så att rätt data serveras när en processor ber om den. Och det tar mycket tid, vilket undviks med en gemensam minnespool för alla processorer.