Säkerhetsforskare ska kunna ha tillgång till systemen så att de kan inspektera bilens källkod i jakt på sårbarheter eller dataskyddsproblem.

– En öppen marknad innebär bättre priser, det innebär kvalitet. Det innebär att kunderna kan få vad de vill ha, säger Bruce Perens.

Men för bilindustrin innebär idén om en öppen bil ett paradigmskifte som inte lär vara populärt. Enligt Eric Dennis som är analytiker på Center for Automotive Research så vill biltillverkarna snarare ha mer kontroll över sin kassako än mindra kontroll. Att öppna bilen för andra aktörer är att göra själva fordonet till en vardagsvara och det gör att deras inflytande minskar.

– De vill inte bli vad Foxconn är för Apple, säger han.

Frågan är också om konsumenterna verkligen vill ha hur mycket val som helst. Trots att en Macbook erbjuder färre uppgraderingsmöjligheter än en pc väljer många en Macbook ändå. Samma kan sägas om framtidens bilar – de märken vi litar på tenderar att få mer större lojalitet även om valmöjligheterna är mer begränsade.

Bruce Perens och Lothar Determann är väl medvetna om att det finns hinder och diskuterar också för- och nackdelar i sin rapport. Dåliga tredjepartsleverantörer kan sätta krokben för hela idén.

Trots det anser det att det är hög tid för branschen att fundera igenom vad det innebär att bygga genomdatoriserade bilar innan de börjar gasa för fullt.

– Det kommer att finnas ett tryck på att hålla mjukvaran aktuell och inte passera hårdvarans förbrukningsdatum, säger Bruce Perens.

Han pekar på att han har haft minst sex olika mobiler sedan 2007 men en bil och undrar hur bilarna i framtiden ska hänga med i teknikutvecklingen.

Lothar Determann konstaterar att även om idén om att öppna upp bilarna kan uppfattas som ett hot mot bilindustrin så har varje tillverkare sin vision för hur deras affärsidé ska se ut i framtiden. Och för en del kan det innebära även en viss grad av öppenhet.

Exempelvis kan han tänka sig att det kan skapas partnerskap mellan biltillverkare och mjukvaruleverantörer.

– På så vis kan vi kanske se mer öppna bilar och stängda bilar konkurrera på vägarna.

Bruce Perens ser framför sig hur mindre kända tillverkare, exempelvis i Asien, kan ta konceptet med öppna bilar till marknaden och på så sätt få ner kostnaderna.

– Jag hoppas att det blir konsumenterna som sitter i förarsätet och att det inte är tillverkarna som bestämmer valen.