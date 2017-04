Myror kan bära tungt. Bild: Vlastní fotografie.

Muskelkraften är det inte heller särskilt mycket bevänt med. Vi kan i normalfallet inte lyfta mer än halva vår kroppsvikt och då med stort besvär och låg uthållighet. Myror är fantastiskt mycket mera utvecklade på den punkten.

Vi har ingen särskild resistens mot att förlora våra kroppsvätskor och kan inte ersätta dem med den vanligaste vätskan på jorden – havsvatten. Huden är visserligen ett finurligt organ, men den fungerar inte i torra klimat eller vid låga tryck. Större delen av universum är vakuum och där blir vi snabbt till förtorkade mumier.

Vi har ingen särskild tolerans mot joniserande strålning, höga temperaturer eller andra gaser än syre och kväve. Så bra då att vår värld inte erbjuder särskilt mycket strålning eller värme och att lufthavet är som det är. I andra miljöer är vi chanslösa, till skillnad från exempelvis björndjur eller bakterier. Vi måste skaffa tilläggsskal i form av skyddsdräkt och ta med oss egen atmosfär.

Människans inlärningsförmåga är bra under späd ålder då vi till exempel lätt kan sätta oss in ett eller flera nya språk. Den förmågan avtar under skolådern och för en vuxen människa är det mycket svårt att till fullo lära sig ett nytt språk om man inte har särskild fallenhet för det.



Är människolika robotar eftersträvansvärda?

Marvin the Paranoid Android är kanske mera människolik än någon annan robot. Han har förmågan att se allt från den mörka sidan. Picture: Touchstone/Everett/Rex Features.