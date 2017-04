Namn: Beryllium Densitet: 1,85 ton per kubikmeter Smältpunkt: 1 287 grader Celsius Kokpunkt: 2 970 grader Celsius

Beryllium används som dopämne i kiselhalvledare och ger då p-dopning, ett underskott på elektroner.

Berylliumoxid är en keram som är både en god isolator och en god värmeledare. Den används därför som mellanlägg mellan effekttransistorer och kylflänsar, eller som isolator och stöd för stora, varma elektronrör, exempelvis inom radar.



Del av berylliumspegeln som ska sitta på James Webb Space Telescope. Bild: Nasa.

Beryllium har stor betydelse inom forskningen eftersom det är transparent för röntgen. Strålningen går i stort sett tvärs igenom. Därför används metallen i form av tunn plåt som fönster för att få in eller ut strålning från vakuumkammare, vid exempelvis röntgenkristallografi, eller som fönster i röntgenrör.

Det används också i partikeldetektorer som material i vakuumrören där partikelkollisioner sker, till exempel inuti Atlas-detektorn, eftersom sönderfallsprodukterna från kollisionerna så lätt kan slinka igenom metallen.

Med neutroner går det sämre, eftersom beryllium sprider neutroner och därför fungerar som moderator i berylliummodererade reaktorer.

Låt bli att äta fritt beryllium för det är giftigt. Berylliumkopparkontakter kan du dock sätta i dig.

