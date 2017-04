Missade du de tidigare delarna i artikelserien? Börja med del 1!

Ämne 13: Aluminium (Al)

Aluminium i himlen. Hela det svenska kraftnätet består av aluminium. Bild: 123df (CC BY-SA 3.0)

Namn: Aluminium

Densitet: 2,7 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 660 grader Celsius

Kokpunkt: 4478 grader Celsius

Aluminium finns överallt på jorden, det är den vanligaste metallen i jordskorpan. Tack var den låga densiteten används den huvudsakligen som konstruktionsmetall i bilar, datorlådor och flygplan, gärna legerad med zink eller koppar för ökad hårdhet. Ren är den allt för mjukt.

Aluminium används också som reflekterande material i teleskopspeglar, och som kylflänsar för att kyla elektronik eftersom den leder värme så bra.

Det som blänker i en cd-skiva är också aluminium, ett atomlagerstjockt på-ångat skikt.

Används i högspänningsledningar

För en elektriskt sinnad person är dock metallens största användningsområde som elektrisk ledare, eftersom ledningsförmågan är god. Eftersom densiteten är låg används det till högspänningsledningar, men styrkan är inte tillräcklig, så en typisk högspänningsledare har en stålkabel inspunnen i mitten – det kallas acsr, aluminum conductor, steel reinforced.

Järnvägens kontaktledning består dock av brons, för ökad slitstyrka.

En tråkig sak med aluminium är att det inte kan lödas som koppar, eftersom en ren aluminiumyta passiverar sig själv med en tunn oxidhinna. I stället tvingas man punktsvetsa.

Aluminiumnitrid (AlN) är en stark keram som kommer att få stor användning som värmetåligt basmaterial för högtemperaturelektronik framöver.

Ämne 14: Kisel (Si)



Kiseldioxid i optiska fibrer makes ze vörld go a-round, ze vörld go a-rund, ze vörld ... Bild: Timwether (GFDL)

Namn: Kisel

Engelskt namn: Silicon (Används inte i svensk text! Det som vi på svenska kallar silikon är kolbaserad plast med inslag av kiselatomer, som klarar högre temperaturer.)

Densitet: 2,33 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 2 577 grader Celsius

Kokpunkt: 5 909 grader Celsius

Kisel är det vanligaste ämnet i jordskorpan, hela 90 procent. Där har det formen kiseldioxid, fast vi oftast kallar det för sand. Vanliga produkter är glas, cement, optiska fibrer och glasfiber för till exempel glasfiberbåtar.



En kiselkrets. Det är dock inte kislet som syns, utan legeringarna och ledningsmönstret i det tunna lagret ovanpå. Kislet är svart i bilden. Bild: Zephyris (CC-BY-SA-3.0)

Inget grundämne har fått så mycket uppmärksamhet som kisel på senare tid. Det används för vår tids underverk, halvledare, och bildar basmaterialet på vilket man förlägger transistorer och andra halvledarkomponenter. Det används också som basmaterial för solceller.