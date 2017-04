Missade du de tidigare delarna i artikelserien? Börja med del 1!

Ämne 16: Svavel (S)



Jupiters måne Io är gul tack vare att dess vulkaner ständigt spyr ut svavel och svavelföreningar. Bild: Nasa, JPL

Namn: Svavel

Engelskt namn: Sulfur (Används inte i svensk text!)

Densitet: 1,92–2,07 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 115 grader Celsius

Kokpunkt: 445 grader Celsius

Svavel är en icke-metall som är tämligen oanvändbar för elektriskt sinnade. I form av svavelsyra kan ämnet användas som katalysator, eller vid tillverkning av gödningsmedel. Men som sagt, för oss elektroniker är det inget att bry sig om.

Svavel används också i krut, men det duger inte som förmildrande omständighet.



Mer om svavel:

Den engelske kemiprofessorn Martyn Poliakoff och hans forskargupp har gjort en serie banbrytande videofilmer om alla grundämnen, som både är upplysande och underhållande. De kallar sin serie for PTOV, The Periodic Table of Videos:

http://www.periodicvideos.com

PTOV-filmen om svavel:

http://www.periodicvideos.com/videos/016.htm

Mer om svavel på Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur

Svavel används i världens minsta lysdiod:

http://www.idg.se/2.1085/1.546703/lysdiod-skapad-av-en-enda-molekyl

Ämne 17: Klor (Cl)

Namn: Klor

Engelskt namn: Chlorine (Används inte i svensk text!)

Densitet: 3,2 kilogram per kubikmeter

Smältpunkt: -101,5 grader Celsius

Kokpunkt: -34 grader Celsius

Klor används industriellt i olika plaster, till exempel polyvinylklorid, eller vid framställning av andra, som polykarbonat och polyuretan. Det är också en del i tvättvätskan koltetraklorid, och tidigt i medicinhistorien användes det för desinfektion.

Klorgas är oerhört reaktiv och giftigt har också använts som stridsmedel.



När man ska etsa kretskort med järnklorid, börjar man med att lösa den gula järnkloriden i vatten. Bild: BXXXD (GFDL)

Den enda nyttiga användningsområdet för elektroniker är när man använder järnklorid för att etsa koppar från kretskort, gärna med tillsats av saltsyra (HCl).