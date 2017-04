Missade du de tidigare delarna i artikelserien? Börja med del 1!

Ämne 19: Kalium (K)

Kaliumtitanylfosfatkristaller är optiskt olinjära och dubbelbrytande och kan användas för frekvensdubbling av laserljus. Med flera sådana kristaller kan man åstadkomma avstämbart laserljus inom ett brett frekvensspektrum – lasern på bilden klarar allt från infrarött till ultraviolett.

Namn: Kalium

Engelskt namn: Potassium (Används inte i svensk text!)

Densitet: 0,962 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 63 grader Celsius

Kokpunkt: 759 grader Celsius

Kaliummetall är inte särskilt användbar inom elektroniken. Det är en mjuk, lätt alkalimetall som kan skäras med kniv och som reagerar våldsamt med vatten.

Ett intressant användningsområde är metallens nitrat, kaliumnitrat, som var och varannan skolpojke använt att göra krut med, medan mamman använder det att lägga in julskinkan med.

Kaliumånga används som detektor för magnetfält för arkeologiska tillämpningar i kalium-ång-magnetometern, en apparat som kan mäta magnetfält i storleken femtotesla.

Kaliumtitanylfosfatkristaller kan användas i elektrooptiska modulatorer, när man vill modulera laserljus som ska skickas ut i en optisk fiber. Både pumpljusets amplitud och polarisation kan moduleras. Modulationen utförs genom att ett elektriskt fält läggs på över kristallen, så att dess molekylers position eller orientering förändras. Effekten kallas Pockels-effekten och apparaten brukar kallas för Pockels-cell. Bild: Christophe Finot (CC BY-SA 3.0)

Mer om kalium:

Den engelske kemiprofessorn Martyn Poliakoff och hans forskargupp har gjort en serie banbrytande videofilmer om alla grundämnen, som både är upplysande och underhållande. De kallar sin serie for PTOV, The Periodic Table of Videos:

http://www.periodicvideos.com

PTOV-filmen om kalium:

http://www.periodicvideos.com/videos/019.htm

Mer om kalium på Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium

Om avstämbar laser och Pockels-celler:

https://www.idg.se/2.1085/1.350572/litauiska-lasrar-bita-bast

Ämne 20: Kalcium (Ca)

Kalciumsulfatkristaller kan bli fantastiskt stora om de får hålla på några miljoner år att bildas. I en grotta i Mexiko hittade man dessa monster. Bild: Amusing Planet.

Namn: Kalcium

Densitet: 1,55 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 842 grader Celsius

Kokpunkt: 1 484 grader Celsius

Kalcium är inte heller särskilt användbart inom elektroniken. Den är en god ledare, men reagerar våldsamt med luftfuktighet.