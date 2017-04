Missade du de tidigare delarna i artikelserien? Börja med del 1!

Ämne 22: Titan (Ti)

Pyroteknisk titanflamma. Bild: Audrone Vodzinskaite

Namn: Titan

Engelskt namn: Titanium (Används inte i svensk text!)

Densitet: 4,5 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 1 668 grader Celsius

Kokpunkt: 3 287 grader Celsius

Titan är ett lätt och starkt material som har slagit igenom stort som konstruktionsmaterial i flygplansdelar som blir varma. Det började med att det användes i skalet på spionplanet SR-71 Blackbird, som skulle ha smält vid mach 3 om det byggts av aluminium.

Dessutom är titan korrosionsresistent och kan användas i propelleraxlar, värmeväxlar och i mänskliga implantat.

Tillsammans med vanadium och lite aluminium bildar man legeringen ti-6Al-4V, som är mycket motståndskraftig mot hetta och används i flygplansmotorer.

Titan lyser vitt när det eldas i pyrotekniska laddningar.

Titan finns i skalet i Apples Powerbook G4 Titanium-datorer.

Mer om titan:

Den engelske kemiprofessorn Martyn Poliakoff och hans forskargupp har gjort en serie banbrytande videofilmer om alla grundämnen, som både är upplysande och underhållande. De kallar sin serie for PTOV, The Periodic Table of Videos:

http://www.periodicvideos.com

PTOV-filmen om titan:

http://www.periodicvideos.com/videos/022.htm

Mer om titan på Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Titanium

Mitt besök hos titan-printande Arcam i Göteborg:

http://techworld.idg.se/2.2524/1.511442/3d-skrivaren-som-skriver-ut-i-titan

Om titan-vanadium-aluminium på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_6AL-4V

Ämne 23: Vanadin (V)

Krom-vanadin-verktyg, förvillande likt verktyg i stål, men mycket starkare.

Namn: Vanadin

Engelskt namn: Vanadium (används inte i svensk text!)

Densitet: 6 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 1 910 grader Celsius

Kokpunkt: 2 407 grader Celsius