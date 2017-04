Hos många företag är kostnaderna för lagringslösningar bland de största utgifterna i it-budgeten. En produkt som till låg kostnad kan erbjuda hög hastighet på lagring i kombination med i stort sett obegränsad möjlighet att utöka kapaciteten i sin lagringslösning låter onekligen som ett lockande alternativ.

Företaget Storsimple köptes upp av Microsoft i slutet av 2012. Deras produkt med samma namn består av en fysisk lagringsenhet som placeras i köparens serverhall. Den använder sedan en internetförbindelse dit den slussar vissa data och en backup på hela lagringslösningen. Dina servrar, vanligen fysiska virtualiseringsvärdar eller virtuella filservrar, använder iscsi-protokollet för att prata med enheten, som, beroende på modell, har mellan 2 och 20 terabyte lagringsyta fördelat på ssd och hårddiskar. De innehåller data som efterfrågas ofta, alltså det man kallar ”heta data”.

Storsimple kan enbart nås via iscsi och anslutningen är konfigurerad på några minuter.

Data som inte används ofta kallas ”kalla data”, och dessa placeras automatiskt i molnet när den lokala enhetens lagring är full till 80 procent. På så vis får man en kombination av den lokala lagringens snabbhet med molnets i stort sett oändliga expansionsmöjlighet.

Du borde få välja själv

Vi hade gärna sett att man helt kunde slå av möjligheten att placera vissa data i molnet och enbart utnyttja lokal lagring i kombination med backupmöjlighet i molnet, men det går inte i dag. Storsimple arbetar på blocknivå, så det är alltså heta och kalla block som placeras i molnet och inte enskilda filer. Det är bra eftersom det innebär att enheten fungerar oavsett vilket os eller filsystem som den används med.

Vi skapar lagringskonton i Azure och de används sedan som lagring för data som inte används så ofta, samt för lagring av backup.

Det är flera olika lagringslösningar i molnet som kan användas med Storsimple. Azure, Amazon och Rack­space är exempel på tjänster som kan användas för molnlagringen. Dessa erbjuder lagring för cirka 20 kronor per 100 gigabyte och månad, så kostnaden för en Storsimple kan troligen hållas ganska låg.

I vårt test skapade vi ett lagringskonto i Azure för att använda som lagring för kalla data och snapshots (ögonblicksbild av en viss enhet), samt ett separat konto för kompletta backuper. Trafiken är krypterad med ssl och alla data dedupliceras, komprimeras och krypteras innan det skickas upp i molnet. För kryptering används aes-256 cbc, och kryptonyckeln lagras enbart lokalt i enheten.

All data som lagras i molnet krypteras med aes-256 cbc. Krypteringsnyckeln lagras enbart lokalt i lagringsenheten.

Dubbelt upp för redundans

Storsimple erbjuder fysisk redundans i form av dubbla kontrollenheter och dubblerad strömförsörjning, men det går inte att klustra två fysiska enheter. Man kan dock exportera alla inställningar i en fil, så det är enkelt att komma igång när man får tag på en ersättningsenhet. Den har fyra 1 gigabyte-förbindelser per kontrollenhet och stödjer mpio, så vi kan få upp till 4 gigabytes hastighet med iscsi mot enheten.

Vi anslöt en Server 2012 R2 Hyper-V-värd mot enheten och påbörjade grundkonfigurationen. Microsoft har sålt slut på sina enheter, men vi får hjälp av Qbranch för konfigurationen.

Efter att vi via seriekabel angivit vissa grunduppgifter om ip-adress med mera så kunde vi ansluta till enheten med webbläsare, och all administration sker sedan via den.