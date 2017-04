Missade du de tidigare delarna i artikelserien? Börja med del 1!

Ämne 25: Mangan (Mn)

Brunstensbatteri. Ämnet med nummer 4 i bilden är mangandioxiden. Bild: Janek CH (CC BY 2.5)

Namn: Mangan

Engelskt namn: Manganese (Används inte i svensk text!)

Densitet: 7,21 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 1 246 grader Celsius

Kokpunkt: 2 061 grader Celsius

Vad är det för roligt med mangan? Inget särskilt, för oss elektronikpulare. Det är huvudsakligen en legeringsmetall för stål och rostfritt stål. Mangandioxid (brunsten) används som katod i kol-zink- och alkaliska batterier.

Kaliumpermanganat (KMnO4) är en kraftig oxidator som kan få pyrotekniska laddningar att brinna bättre.

Den engelske kemiprofessorn Martyn Poliakoff och hans forskargupp har gjort en serie banbrytande videofilmer om alla grundämnen, som både är upplysande och underhållande. De kallar sin serie for PTOV, The Periodic Table of Videos:

Ämne 26: Järn (Fe)

Gnistorna som sprätter ut från ett tomtebloss är järnfilspån som brinner i luften. Bild: Gabriel Pollard (CC BY-SA 2.5)



Namn: Järn

Engelskt namn: Iron

Densitet: 7,87 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 1 538 grader Celsius

Kokpunkt: 2 862 grader Celsius

Och nu, dagens clou: Järn! Järnet är känt sedan järnåldern. Hela vår civilisation är uppbyggd kring järn. Planeten jorden består i stort sett av järn. Det används i allt från verktyg, vapen och hus till järnvägsräls, vapen och fyrverkerier.

Termit är en blandning av järnoxid och aluminium som reagerar under hög värmeutveckling när den antänds. Järnet blir kvar i flytande form och reaktionen används till exempel när man ska svetsa järnvägsräls, som här, hos Hokkaido Railway Company. Bild: Keyaki (CC-AS-3.0)



För elektronikfolk är järn mer användbart i form av Kanthal (järn, krom, aluminium och kobolt) som motståndstråd för att värma ugnar och värmeelement (för övrigt en svensk uppfinning).

En andra nyttighet erhålls med Mymetall (nickel, järn, koppar och krom) som har mycket hög ledningsförmåga för statiska magnetfält och används för att skärma till exempel bildrör, känsliga transformatorer, magnetresonanskameror och olika supraledande kretsar mot det jordmagnetiska fältet.

En annan, liknande legering är permalloy (nickel och järn), ganska vanlig som magnetmaterial i inspelningshuvuden i bandspelare.

Ferrittransformatorer för switchaggregat. Bild: Itacoil