Ämne 28: Nickel (Ni)

Nickel-kadmium-batterier. Bild: Boffy (CC BY-SA 3.0)

Namn: Nickel

Densitet: 8,9 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 1 455 grader Celsius

Kokpunkt: 2 730 grader Celsius

Nickel hittades först i nickel-järnmeteoriter och har använts sedan 3 500 år före Kristus. Nickel är magnetiskt och används i medelstarka permanentmagneter av typen alnico, men är måhända mest känt för sin användning som elektroder i nickel-kadmium- och nickel-metallhydridbatterier.

Nickelskum är ett poröst material som används som elektrodmaterial i bränsleceller.

Den stora användningen av nickel är dock som legeringsmetall i stål och som myntmetall, även om nickelallergin till stor del har eliminerat den senare.

Kromnickel-tråd (handelsnamn: Nikrom) är vanlig som resistanstråd, med ungefär samma användningsområde som Kanthal (se Ämne 26: Järn i Teknikens byggstenar del 9). Bild: Hands-On Science

Ämne 29: Koppar (Cu)

Koppartråd är grunden till hela det elektrisk-elektronik-baserade samhället.

Namn: Koppar

Engelskt namn: Copper

Densitet: 8,96 ton per kubikmeter

Smältpunkt: 1 085 grader Celsius

Kokpunkt: 2 562 grader Celsius

Koppar är helt enkelt grunden till att vi kan leva som vi lever i dag. Det har utmärkt ledningsförmåga, kan lödas och svetsas, leder värme bra, korroderar inte så mycket och är billigt och används därför i bland annat elektriska ledare, rör, skärmade apparatlådor, skärmade rum.

Dessutom är det lätt att etsa och används därför till ledningsmönster på kretskort och kan pläteras på integrerade kretsar och bilda ledarmönster.

Koppartråd används när man lindar elektromagneter, i till exempel transformatorer, motorer och generatorer.