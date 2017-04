Hösten 2010 gjorde vi ett test av videokonferenssystem, för att se hur sådana lösningar kunde se ut om man inte ville skaffa egen server för ändamålet. Redan då hade det börjat snackas om molnlösningar och vi hittade flera lösningar där företaget inte behövde investera i extra servrar för it-avdelningen att böka med.

Nu har det gått fyra år och vi ville åter igen besöka den här branschen för att se om det skett något nytt. Vi märker att tekniken har tagit flera kliv framåt. Den mobila bandbredden har ökat, speciellt med 4g, men även 3g-tekniken har vässats rejält, vilket gör att det är enklare att koppla upp sig på distans

med mobila klienter – datorer med mobilt bredbandsmodem, surfplattor och smartphones.

Nya stora aktörer som Google och Adobe har dykt upp på marknaden med tjänster färdiga för företagsbruk, och många traditionella videokonferens-leverantörer har förenklat hanteringen och förbättrat funktionerna.

Scenario Företaget har cirka 100 anställda, alla med personlig Windows-pc och jobbtelefon, en del Android och andra Iphones. E-post och gruppfunktioner sköts i dag med Outlook och lokal Microsoft Exchange-server. Hälften av

de anställda jobbar på samma kontor, och hälften reser runt i landet som säljare, utbildare och servicepersonal. Företaget vill nu hitta en lösning där samtliga anställda, samt en del externa partners, konsulter och kunder, kan delta i mindre möten på distans via webbkamera. Det ska helst fungera både helt online och i

fysiska mötesrum med fast skärm och kamera.

Kvar i samma hjulspår

Men vi upptäckte också att en hel del leverantörer kör på i gamla hjulspår. De klassiska videokonferensexperterna Cisco, Tandberg och Polycom jobbar mestadels kvar på samma sätt som förut, utan egen tjänst, utan i stället med lokala svenska partners som står för infrastrukturen och sätter ihop sina egna tjänstepaket med olika klientlösningar för pc, mobiler och plattor kombinerat med till exempel Polycoms terminaler för mötesrum på kontoret.

Här har vi testat sex stycken lösningar som alla levererar videomöten som tjänst, med olika funktionsutbud, tekniska lösningar, och abonnemangs-former. Tjänsterna vi valt att titta på är dels lösningarna från de stora mjukvarujättarna Microsoft, Google och Adobe, dels ett par av de svenska leverantörerna med etablerad teknik från företag som Polycom och Cisco i

infrastrukturen.

Vi har fokuserat på hur tjänsterna fungerar ut ett administrationsperspektiv och hur upplevelsen för slutanvändaren är, om man ansluter till helt virtuella mötesrum med andra datorer eller mobila klienter, eller ska ansluta till en

digital terminal i ett mötesrum på arbetsplatsen.



TechWorlds testare Mattias Inghe.

Så gjorde vi testet Tjänsterna testades på tre separata klienter:

• stationär pc med Windows 8.1, fyrkärnig Intel Core i5, 50 megabit per sekund-uppkoppling, Microsoft Lifecam 720p-webbkamera och en separat bordsmikrofon.

• bärbar pc med Windows 7, dubbelkärnig Core i3 och wifi-uppkoppling.

• Sony Xperia Z3 smartphone med Android 4.4 och

lteuppkoppling. I testet bedömdes bild- och ljudkvalitet manuellt. Vid användning av webbgränssnitt använde vi den av tjänsten rekommenderade webbläsaren.

Adobe Connect

Connect är ett system utan separat klientprogram – allt sker i webbläsaren med ett Flash-baserat gränssnitt. Det gör att tjänsten är kompatibel med de allra flesta system, från Windows och Mac OS till Linux- och Solaris-datorer.

Connect går liksom flera av testdeltagarna att köpa och installera som lokal server, men här har vi valt att titta på en tjänstelösning på Adobes europeiska serverkluster.

Adobe säljer inte Connect direkt till kunder i Sverige utan det sköts av lokala partnern Wezupport, som både levererar lokala installationer och förmedlar Connect som tjänst.

Att allt är webbaserat innebär att utrullning till användarna på företaget är minimalt ansträngande, ett mejl med en webbadress är allt de behöver för att komma igång. Dessutom finns separata appar för Android och IOS om man vill koppla upp sig via telefon eller platta.



I Adobe Connect kan man göra det mesta – samarbeta på en whiteboard, dela filer, skicka textmeddelanden, lägga upp anteckningsblock, göra omröstningar och mycket, mycket mer.

Inte utan bryggor

Connect är ett system med proprietär teknik som inte kör på de etablerade marknadsstandarderna som h.264 och sipadressering. Det innebär att man inte kan ”ringa upp” till exempel en Polycom-klient eller Lync-användare, något som många större företag efterfrågar. I alla fall inte utan tredje parts brygglösningar.

Det här begränsar dock utbudet av videosystem för konferensrum till sådana som är baserade på en pc med mikrofon och webbkamera. Å andra sidan är det inte så viktigt, eftersom även externa användare utan konto i systemet enkelt kan bjudas in och delta i möten. Allt de behöver är en internet-uppkoppling och en webbläsare.

Adobe Connect är testets i särklass mest funktionsfyllda system, och själva videodelen är bara en komponent bland många för samarbeten online.

En användare kan skapa flera permanenta möten som alla är ett virtuellt skrivbord där ett tjugotal ”hubbar” med olika funktioner kan placeras. Videochatt är en av dessa hubbar, sedan finns skärmdelning, textchatt, mediaspelare, röstningsmodul, och så vidare.

Det finns en handfull färdiga förinställda layouter för till exempel presentation med ett stort fönster i mitten för exempelvis en Powerpoint. Eller så komponerar man ihop sin egen layout av valfria hubbar.

Värd eller deltagare

En deltagare är antingen mötesvärd eller kallas just deltagare. Mötesvärden kan styra layout, vilka hubbar som används, vilka deltagare som ska synas och höras, och kan också ”uppgradera” deltagare till värdar. Det hela är relativt intuitivt, och den som vill lägga ner tid och lära sig finesserna

kan få ut mycket nytta av funktionsrikedomen.

Mötesvärdar kan bland annat kommunicera privat vid sidan av det offentliga mötet, förladda och förhandsvisa innehåll innan det presenteras.

Men det kan också bli överväldigande och rörigt om allt man egentligen behövde var ett snabbt och enkelt videosamtal mellan två eller flera personer. Möten kan spelas in, och du kan också redigera de inspelade

mötena så att till exempel deltagarnamn döljs innan det visas upp eller exporteras som videofil.

Mobilapparna till IOS och Android fungerar precis som webbappen, och speglar dess layout och hubb-placering. Det är smart och kompetent, men har en tendens att bli rörigt på en allt för liten skärm, och det är inte alltid all relevant information får plats.

Kräver mycket bandbredd

Vi upplever videokvaliteten som godkänd men noterar att den tar en hel del bandbredd jämfört med en del av konkurrenterna. Bandbreddskravet ökar för slutanvändaren beroende på hur många videofönster som visas. 512 kilobit per sekund är minimikravet, och för ett möte med 6 deltagare och bra

bildkvalitet rekommenderar Adobe 2 megabit per sekund.

Det finns två abonnemangsformer för Adobe Connect som molntjänst. ”Namngiven användare” är den ena, där ett konto (licensägarens) skapar mötesrum. Övriga användare kan inte skapa mötesrum. men man har ett stort antal "stolar", upp till 100 deltagare. Det här blir prisvärt per stol i en organisation där webbmöten är planerade och ganska centralstyrda. Ju fler som behöver kunna skapa möten och skicka inbjudningar, till exempel olika avdelningschefer, desto fler licenser behövs.

Den andra formen kallas ”Samtidiga användare”. I den kan alla användare skapa rum, men man har ett begränsat totalt antal ”stolar”, alltså parallella användare som deltar i möten. En licens är en "stol". Det här passar företag som behöver snabba möten mellan färre personer, och man inte alltid kan gå via central admin. Ju fler som behöver ha möten samtidigt, desto fler licenser.

Google Apps for Work

Om du kör företagets e-post på eget domän i Google Apps for Work (tidigare Google Apps for Business) har du där redan en grundläggande videomötes-funktion – det är kort och gott samma Google Hangouts som alla användare av Gmail eller en Android-telefon får gratis.

Man har möjlighet att ringa upp andra Google-konton och delta i chatt, röstsamtal eller videosamtal i grupper upp till 100 deltagare. Vid videosamtal begränsas man till videoström från de 10 mest aktiva deltagarna. Det finns också möjlighet att via Google Plus skapa webbsändningar där ett gruppsamtal strömmas live via Youtube. De sändningarna spelas också in.

Men det finns vissa skillnader på det publika Hangouts och det som finns i Apps for Work. Du som administratör för organisationens Google-konton kan få bättre kontroll på hur och när Hangouts används, och du kan schemalägga möten i Google-kalendern och få viss användarstatistik. Det finns också ett insticksprogram för Microsoft Outlook, för att schemalägga Hangouts-möten i Outlook-kalendern.



Google Hangouts i Google Apple for Work är densamma som även finns gratis för privat bruk, men med central kontoadministration och en del experimentella insticksfunktioner blockerade.

Missar massor av appar

Hangouts för Work har också färre funktioner i klienten. Du har inte tillgång till en hel uppsjö extra appar, till exempel delning av Youtube-klipp, som finns i privata Hangouts. Du kan textchatta och skärmdela dina öppna fönster på datorn, men det är allt.

Google använder egenutvecklade men öppna omkodare vp8 för videoöverföring i stället för branschstandarden h.264. En orsak till det är att Google vill göra Hangouts tillgängligt för så många olika klienter som möjligt, däribland prestandasvaga Android-telefoner och Chromebooks, och vp8 ska kunna leverera 720p hd-kvalitet med lägre utnyttjande av systemresurser.

Den kanske mest uppenbara nackdelen med Hangouts som videomötes-plattform är att det internt inom Google-världen fungerar bra, men att varje användare måste ha ett Googlekonto. Att bjuda in deltagare till samtal som varken har Gmail privat eller på jobbet, eller som inte vill använda sitt privata

Google-konto, är inte ett alternativ – så länge man inte använder sig av vanlig telefoni. Det går nämligen att ringa till telefoner med lokal taxa.

Inte kompatibelt med rum

Med egen videoomkodare och eget adresseringssystem är Google Hangouts inte kompatibelt med de flesta stora videorumssystem. Enheter som är baserade på en pc och standard-webbkamera fungerar, och Google har i år lanserat en egen konferensrumslösning kallad Chromebox for Meetings, ett

enkelt sätt att sätta upp Hangouts-kompatibel klient i ett konferensrum med Chrome OS-dator, kamera och mikrofon.

Det är i dagsläget oklart om den kan levereras till Sverige, men den går att beställa även av svenska företag via Googles webb. Hanteringen av användare i Apps for Work är relativt enkel. Har du Exchange-server för företagets e-post kan du lätt importera konton därifrån, och i Googles system finns goda möjligheter att dela in kontona i grupper, sätta roller och

rättigheter.

Men Hangouts är inget alternativ för den som vill vara kvar i sin gamla mejl- och kalenderstruktur. För att använda det här systemet på ett någorlunda praktiskt sätt bör organisationen använda hela Apps for Work i vardagen, även för mejl, kalender och gruppfunktioner. Du startar samtal från

Gmailgränssnittet eller Google Plus. Allt går smidigt om alla anställda ändå använder de funktionerna – allt blir väldigt omständligt annars.

Microsoft Lync Online

När vi testade videomötestjänster senast hade Microsoft Lync precis blivit ett begrepp, och nu fyra år senare är det den video och chattlösning som många företag, stora som små, har anammat. Och det är inte så konstigt, med tanke på Microsofts övriga dominans inom pc- och kontorsvärlden.

Lync är tätt integrerat med andra Microsoftprodukter, och blir det naturliga valet för många av de företag som vill gå ifrån att användarna använder privata Skype-klienter för videokommunikation.

Lync ingår i Business Premium- och Enterprise-versionerna av Office 365. I ett medelstort företag med upp till 300 användare kostar hela den sviten 86,60 kronor per användare och månad. Det går också att för en mindre slant komplettera med Lync Online separat om du sitter med vanliga fasta

Officelicenser eller inte behöver Office för alla användare, men mest prisvärt blir det i kombination med Office 365.

Många videolösningar i dag har lämnat separata Windowsprogram därhän och övergått till enbart webbgränssnitt och mobilappar, men Lync är ett program som installeras och körs på datorn.