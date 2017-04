“This is the BBC World Service. News at the top of the hour. BZZZZZZZZZZZZZZZZZZ”.

Så lät det för det mesta på kortvågen under kalla kriget. BBC:s kortvågssändningar var särskilt förhatliga för diktaturerna i östblocket. Deutsche Welle, Radio Free Europe och Voice of America var andra röda skynken.

”Det ryska bruset” i bemärkelsen svårtydda radiosändningar från Ryssland, är och har varit flera saker, med varierande ursprung. Det finns mycket brus, buller och störningar på radio över huvud taget. De radioband som spänner över hela världen är ingalunda något lugnt ställe, utan de kokar ständigt av störningar, stationer som sänder ovanpå varandra och allehanda pip, tjut och brak. Mycket av eländet kommer från Ryssland, även om det har minskat betydligt sedan Sovjetunionen föll.

En av de bästa kortvågsmottagarna någonsin, en Drake SPR-4. Den uppfångar allt på kortvågen med mycket stor noggrannhet. Bild: Universal Radio, Inc.

Man kan dela upp de svårtydda radiosändningarna i tre typer: störsändare avsedda att dölja annan information, buller- och nummersändare avsedda att överföra hemlig information och kortvågsradar avsedd att hitta interkontinentala robotar bortom jordens krökning.

Störsändare för att hindra informationsflöde

Trots hot om hårda straff satt medborgarna i östblocket med öronen på helspänn och försökte så gott det gick att lyssna på västeuropeiska nyhetssändningar och Vatikanradion (religion var förbjudet i Sovjet). De enda stationer som slank igenom utan störning var av typen Radio Luxemburg, som var opolitiska.

Längs Sovjets gränser stod störsändare som riktats in mot unionen, för att med vrålande kortvågsbuller döda all influens utifrån, även om det aldrig lyckades helt i gränstrakterna. Även tv-sändningar från väst, som läckte in över östblockets gränser, stördes på detta sätt. Avsikten med en störsändare är att dränka en oönskad sändare med en bärvåg modulerad med sådant ljud och med sådan uteffekt att inget ursprungligt ljud kan höras. Eftersom sovjeterna inte brydde sig så mycket om följdskador kunde störsändarna på kortvåg höras alldeles utmärkt i Sverige också.



Modern reseradio med kortvåg, utmärkt att lyssna på störsändare med. Bild: Stefan Kühn, CC0.

Diktaturer har alltid velat hindra medborgarna från att skaffa sig egen information från omvärlden. Där har Ryssland dessutom haft en fördel, eftersom resten av världen talar engelska, vilket få ryssar gör. Störandet stod på sin höjdpunkt under kalla kriget (1946-1990) men det förekom ända till Sovjetunionens fall 1991. Numera är det andra diktaturer som stör, som Kina, Iran, båda Korea, med flera.

Här kan du läsa en omfattande lista.

Nummersändare och bullersändare

Nummersändare sänder en särskiljande ton eller annat ljud under lång tid och avbryter då och då för ett talat meddelande. Bullersändare som den välkända UVB-76, fungerar som markörer eller fyrar på en bestämd och välkänd frekvens, som antingen agenter planterade i utlandet kan ha som källa till meddelanden vid bestämda tider, eller som militära enheter i fält kan få order ifrån.

En ton eller tonserie som pågår dygnet runt i flera månader eller år kan inte ha något informationsinnehåll, annat än att visa att den existerar och tjäna som riktmärke för en lyssnare som vet när det är dags att lyssna. En tonserie behövs för att sändaren ska skilja sig från en tom, omodulerad bärvåg, som också låter som ett tjut, som kan komma från var som helst eller vara en blandningsprodukt (falsk bärvåg). Dessutom vet man att den dag sändaren tystnar, har det hänt något allvarligt. Ryssland är ingalunda ensamt på scenen. Nummersändare finns sannolikt också i England, USA, Kuba, Iran med flera.

Just UVB-76 (The Buzzer), eller numera MDZhB (МДЖБ) är involverad i den militära ordergången i det ryska västliga militärdistriktet (i vilket Moskva och St. Petersburg befinner sig). Den sänder surr under långa tider, som då och då avbryts av kodade talmeddelanden. Talmeddelandena hålls på ett format kallat ”monolit” med rysk militär terminologi och sänds mellan ett högkvarter och underordnad militär enhet. Avsikten med meddelandena är att prova om enheten är redo, för utbildning, varningar och meddelanden om mobilisering.